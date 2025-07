Johanna aus dem Wohnheims-Team findet das am Theocup besonders toll: "Dass so unterschiedliche Teams mit unterschiedlichen Stärken spielen und dass es gemischtgeschlechtlich ist, ist ja nicht üblich im Fußball." Mit Blick auf die aktuelle Frauen-Fußball-EM lässt sich nicht abstreiten, dass Frauen in diesem Sport auch im Jahr 2025 gesellschaftlich immer noch wenig präsent sind.

"Am Anfang war das Tor"

Davon lässt sich die Stimmung auf dem Platz jedoch nicht trüben. Die Fans unterstützen ihre Mannschaft mit Schildern in deren Farben oder besonders kreativen Sprüchen, frei nach dem Johannesevangelium: "Am Anfang war das Tor, und das Tor war bei Erlangen.” Theologie, Fußball und Humor schließen sich also keinesfalls aus – das bestätigt auch ein Team der Augustana-Hochschule:

"Die Stimmung ist super, weil wir die Spaßmannschaft sind. Also haben wir ganz viel Spaß – ganz egal, wie der Spielstand ist. Wir haben bisher ein Tor geschossen, das ist schon eins mehr als geplant."

Auch Pfarrerin und "Sinnfluencerin" Sabrina Kielon aus Fürth feuert in der Fangemeinde die Spieler*innen ihrer Alma Mater an. Für das Social-Media-Projekt "saeleute” der ELKB teilt sie auf ihrem Instagram-Account heute auch ihre Begeisterung für den Theocup, bei dem sie in ihrer Studienzeit selbst mitgespielt hat. "Ich konnte aber nichts zum Sieg beitragen”, erklärt sie lachend. Für sie geht es beim Theocup in erster Linie um Gemeinschaft.

"Das ist das Coole – man lernt sich kennen auf eine ungezwungene Weise, mit Menschen, die man später im Beruf auch immer wieder sieht. Und man hat einfach eine geile Zeit zusammen, denn Fußball verbindet."

Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch beim anschließenden Grillfest im Garten der Evangelischen Studierendengemeinde. Beim Anstehen in der Schlange am Buffet kommen alle schnell ins Gespräch. Ein Student aus Neuendettelsau, der sein viertes Semester absolviert, informiert sich über die Studienbedingungen in Heidelberg und Erlangen, da er noch überlegt, an welcher Universität er nach der Zwischenprüfung weiterstudieren möchte. Es werden Erfahrungen aus verschiedenen Praktika ausgetauscht und über die Unterschiede an den Universitäten diskutiert – neben Fußball spielt also auch das Fachliche an diesem Tag eine Rolle. Am wichtigsten ist jedoch der Austausch und die Gemeinschaft, darin sind sich alle einig.

"Die Gemeinschaft ist immer cool. Es sind einige Leute dabei, die ich einerseits vom letzten Theocup oder schon seit Längerem kenne, und es ist einfach schön, sich wiederzutreffen", sagt eine Studentin der Augustana. So ist übrigens auch Heidelberg zu dem eigentlich bayerischen Theocup gekommen. Tobi und Moritz aus Heidelberg haben letztes Jahr schon für Neuendettelsau gespielt und sich kurzerhand entschlossen, in Heidelberg ein neues Team ins Leben zu rufen. Fußball verbindet also auch über landeskirchliche Grenzen hinweg.

Der Pokal bleibt in Erlangen

Und so sind auch die beiden Studenten und Mitorganisatoren Ralph und E mit dem Tag zufrieden. Schon seit drei Monaten waren sie mit den Vorbereitungen beschäftigt. Sie mussten Gelder beantragen, die Verpflegung kalkulieren und einkaufen. Heute Morgen wurden schließlich noch die Linien auf den Fußballplatz aufgesprüht. Eine besondere Herausforderung sei es zudem gewesen, unparteiische Schiedsrichter zu finden, erklärt Ralph. Er hat selbst den Schiedsrichter-Neulingslehrgang absolviert und heute das Finale gepfiffen.

Mittags geht es auf dem Platz mit ordentlichem Verzug im Zeitplan, aber nicht minder guter Stimmung ins Finale. Es wird ein Heimspiel, denn für den Pokal qualifiziert haben sich zwei Erlanger Teams: TSG 1 spielt gegen Erlangen 2.

Mit "Einlaufkindern", also Fans und ausgeschiedenen Spieler*innen an der Hand, marschieren die Mannschaften aufs Feld. Eine Idee, die gut ankommt: "Weil das einfach gute Stimmung gemacht hat und alle Leute beteiligt waren”, findet Tobias aus dem Team Erlangen 2.

Und so endet das Spiel – inklusive Eigentor und Elfmeter – schließlich mit 4:1 für TSG 1. E, Kapitän des Teams, und Coach Weber sind zufrieden. Der Pokal bleibt in Erlangen!

Es ist schon früher Abend, als Stephan Mikusch seine grüne Grillschürze mit der Aufschrift "Mikusch am Grill” ablegt und alle Gäste gesättigt sind. Die 20 Kilo Kartoffelsalat sind restlos aufgegessen, das letzte Grillgut wird verdrückt. Noch immer werden Schiedsrichter-Entscheidungen diskutiert. Über den Gesprächen wäre die Siegerehrung beinahe in Vergessenheit geraten.

Jetzt aber versammeln sich noch einmal alle und applaudieren den sechs Mannschaften. Feierlich wird der goldene Pokal an die TSG 1 übergeben. Auf seinem Sockel sind die Siegerteams der vergangenen Jahre eingraviert. Er wird wieder im Schaukasten im theologischen Seminargebäude ausgestellt werden. Stolz posiert das Team noch für Fotos, dann werden nach diesem Tag voller Fußball und Vernetzung langsam die Bänke zusammengeräumt.