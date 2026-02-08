2,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Freitagabend "Fastnacht in Franken" im Bayerischen Fernsehen, allein in Bayern durchschnittlich 1,8 Millionen Menschen. Mit einem Marktanteil von 45,4 Prozent erzielte die Sendung erneut einen Spitzenwert. Für alle, die den Alltag für einen Moment vergessen und sich stattdessen in ein Meer aus Lachen und klugen Pointen stürzen wollten, war diese Sendung eine erfrischende Abwechslung. Trotz der ausgelassenen Stimmung sparten die Künstler nicht an bissiger Kritik an der aktuellen Lage der Nation. Sitzungspräsident Christoph Maul führte gewohnt souverän und mit viel Witz durch den Abend, während ein Star nach dem anderen die Bühne in eine Arena der Satire verwandelte.

Ein Höhepunkt und das Herzstück der fränkischen Seele war auch in diesem Jahr wieder Volker Heißmann, der in seiner Paraderolle als "Mariechen" zur Hochform auflief. Gemeinsam mit seinem Partner Martin Rassau als "Waltraud" feierte er ein beeindruckendes Jubiläum: Seit nunmehr 30 Jahren ist das Duo gemeinsam auf den Bühnen unterwegs.

Besonders charmant und herrlich "launig" wurde es, als Mariechen die Ehrengäste begrüßte. In der ersten Reihe hatten diesmal gleich zwei prominente Vertreterinnen der evangelischen Landeskirche Platz genommen: Gisela Bornowski, die Regionalbischöfin des Kirchenkreises Ansbach-Würzburg, und die Nürnberger Kollegin Elisabeth Hann von Weyhern – beide im rosa Anzug und mit übergroßem "Frauenpower"-Beffchen. "Manchmal sabbern sie vielleicht" kommentierten die Comedians augenzwinkernd. Der Würzburger Bischof Franz Jung gab sich betont cool mit "Amen"-Käppi und wurde von Waltraud und Mariechen prompt auf die Gerüchte angesprochen, sich für den Vorsitz der Deutschen Bischofskonferenz zu interessieren.

Bundeskanzler Merz: Ausgezogen, um das Regieren zu lernen?

Peter Kuhn von der "Schwarzen Elf" aus Schweinfurt brillierte in diesem Jahr als Märchenerzähler. Doch seine Geschichten waren alles andere als zum Einschlafen. Er nahm sich Bundeskanzler Friedrich Merz vor, den er als jemanden porträtierte, der "auszog, um das Regieren zu lernen", sich dabei aber oft in der Rolle des bloßen Erzählers verfängt. Auch die Rechtsaußen-Fraktion blieb nicht verschont: AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel wurde als böse Zauberin aus Dornröschen verspottet, die ihren Spiegel fragt, wer die "Rechteste" im ganzen Land sei – nur um zu erfahren, dass Björn Höcke ihr diesen Rang ablaufe. Selbst über den großen Teich schwappte der Spott: US-Präsident Donald Trump mutierte in Kuhns Reimen zum "Trumpelstilzchen".

Musikalisch und inhaltlich wurde das Publikum auf eine Achterbahnfahrt geschickt. Das A-cappella-Ensemble Viva Voce aus Ansbach lieferte einen der musikalischen Höhepunkte. Sie widmeten sich dem Thema Fliegen und dem ökologischen Fußabdruck. Aus dem Schlager "Verdammt, ich liebe dich" wurde kurzerhand "Verdammt, ich flieg nicht" – ein amüsanter Seitenhieb auf die aktuelle CO2-Debatte. Auch die bayerische Grünen-Chefin Katharina Schulze bekam ihr Fett weg: Zu den Klängen von "Fly Me to the Moon" wurde ihr nahegelegt, ihren Dauer-Kontrahenten Markus Söder doch am besten gleich auf den Mond zu schießen.