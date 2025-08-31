"Wäre es wirklich besser, wenn es diese Welt überhaupt nicht gäbe? Stattdessen leben wir, wir schaffen Kunst, lieben, beobachten, leiden, freuen uns und lachen. Wir existieren alle auf millionenfach unterschiedliche Weisen, damit es kein Nichts gibt, und der Preis dafür ist nun mal der Tod.”

Den Anfang macht ein Klassiker unter den Romanen der letzten Jahre. Benedict Wells, unter anderem bekannt durch "Hard Land", "Spinner" oder "Becks letzter Sommer", ist ein deutscher Autor aus München. Bereits mit 19 Jahren begann er, Bücher zu schreiben. Seine erste Veröffentlichung "Becks letzter Sommer" erschien 2008.

"Vom Ende der Einsamkeit" ist seine vierte Veröffentlichung und einer seiner am tiefsten gehenden Romane.

Der Roman erzählt die Lebensgeschichte von Jules Moreau und seinen Geschwistern, die nach dem Tod der Eltern in ein Internat kommen. Die Leser begleiten die Geschwister über die Jahrzehnte und erleben hautnah mit, wie Verlust, Liebe und Freundschaften ihr Leben prägen und wie die Vergangenheit sie immer wieder einholt.

Wer also nach einem Roman sucht, bei dem man an der einen oder anderen Stelle eine Träne vergießt, sei es vor Freude oder Mitgefühl, ist hier richtig.

=> hier geht es zum Buch

2. The Canterville Ghost, The Happy Prince and Other Stories - Oscar Wilde