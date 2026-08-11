Sein Name wird nicht genannt, sein Leben ist gezeichnet von prekärer Arbeit, Alkohol, Verletzungen und Scham. Die Welt interessiert sich nicht für ihn, seine Herkunft lässt ihm wenig Chancen. Die Rede ist von dem Bruder Edouard Louis, der die Hoffnung verloren hat, seinen Körper zerstört und am Ende der Alkoholsucht erlag.

Dieser Bruder steht im Vordergrund des jüngsten Romans des französischen Bestsellerautors, der schon über seinen Vater, seine Mutter sowie seine Herkunft aus dem armen Nordfrankreich sowie sein Coming-out berichtet hat.

Louis selber hingegen hat es geschafft, ist heute weltberühmt. Seine Werke werden als Theaterstücke inszeniert und in unzählige Sprachen übersetzt. Wer ihm auf Instagram folgt, sieht ihn zwischen Paris, Berlin und den USA pendeln. Sein Bruder hat diese Orte nie gesehen, - dabei hatte auch er Träume, Talente, Hoffnungen.

Scham und Ambivalenz prägen die neueste Erzählung. Denn Louis verachtet, was ihn an seinen Bruder erinnert – die Sprache, den Habitus, die Enge, das Vulgäre. Und doch erkennt er in ihm die Konsequenz eines Systems, das soziale Mobilität nicht allen erlaubt. Das Menschen zerstört.

Kalte Analyse, warme Wunden

Wie schon in früheren Texten verbindet Édouard Louis soziologische Analyse mit persönlicher Intimität und Wärme. Sein Stil ist weiterhin knapp, kontrolliert, fast dokumentarisch, doch immer wieder brechen auch Gefühle durch. Louis wechselt zwischen Erinnerungsfragmenten, Reflexion und Bericht; er meidet Pathos, und doch ist das Buch durchzogen von Schmerz. Dabei will er sich nicht trösten, sondern verstehen.

Édouard Louis, geboren 1992 in Hallencourt, einer Kleinstadt in der nordfranzösischen Picardie, wurde früh zum literarischen Star. Mit dem Roman "Das Ende von Eddy" (2014) zeichnete er die Flucht eines schwulen Jungen aus der Provinz nach – ein Buch, das Frankreich bewegte. Ihm folgten u.a. "Im Herzen der Gewalt", "Wer hat meinen Vater umgebracht" und "Die Freiheit einer Frau" über seine Mutter.

Die Texte pendeln zwischen Autobiografie, Gesellschaftsanalyse und literarischer Selbstbefragung. Das gesamte Werk kreist um die Themen Herkunft, Klasse, Scham und Gewalt. Dabei wurde Louis gefördert und inspiriert von seinem Freund, dem Soziologen und Schriftsteller Didier Eribon sowie dessen Lebenspartner und ebenfalls Autor Geoffroy de Lagasnerie.

Reduziert, leise, präzise

"Der Absturz" ist Louis’ reduziertestes und zugleich reifstes Buch. Im Vordergrund steht bei ihm die Frage, wie er seinen Bruder erinnern kann, obwohl er ihn nicht mehr lieben durfte oder konnte. Dabei verzichtet er auf theoretische Exkurse als auch eine ausführliche erzählerische Ausgestaltung.

Das Ergebnis ist ein bewegender, schmaler, erzählender Bericht – und eine literarische Geste des Erinnerns, leise, aber scharf und absolut lesenswert.

Edouard Louis (2025): Der Absturz, Aufbau Verlag, Berlin, 222 Seiten.

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