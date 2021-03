Plakate über Toleranz im Kunstareal München und an der Markuskirche

Eine öffentliche Plakatserie zum Thema Toleranz wird im Kunstareal München präsentiert. Von 30. März bis 29. April 2021 werden unter freiem Himmel 90 verschiedene Plakate gezeigt, die von Künstlerinnen und Illustratoren aus aller Welt gestaltet wurden, wie die Neue Sammlung mitteilte.

An der Plakataktion, die bereits an 64 Stationen in 27 Ländern zu sehen war, haben sich weltweit insgesamt 169 Gestalterinnen und Designer beteiligt. Zu sehen sind typografische Arbeiten, fotografische Ansichten und Illustrationen. Die Plakate befinden sich im Eingangsbereich oder vor verschiedenen Gebäuden, so der Pinakothek der Moderne, der HFF Hochschule für Fernsehen und Film oder der St. Markuskirche.

Alle Standorte der Ausstellung sind zu finden unter dem Link: http://dnstdm.de/tolerance