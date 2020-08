10 Bücher für den Sommer: Pfarrer Leibrocks Buchtipps

Marco Balzano: Ich bleibe hier

Roman, Zürich, Diogenes, 2020. 286 Seiten, 22,00€

Wer nach Südtirol in Urlaub fährt, dem sei dieser feinfühlige Roman sehr ans Herz gelegt. Wir erfahren die wechselvolle Geschichte der Dörfer am Reschenpass, die einem italienischen Staudammprojekt in der Zeit des Zweiten Weltkriegs zum Opfer fallen. Eine Geschichte vom Widerstand gegen Krieg und Unterdrückung, die zeigt, wie Südtirol so werden konnte wie es heute ist.