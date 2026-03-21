Viele Produkte und Leistungen unter einem Dach - mit Synergien und crossmedialer Nutzung: Das ist der Evangelische Presseverband für Bayern e.V..

Das zentrale evangelische Medienhaus in Bayern mit 50 Mitarbeitenden ist regional verankert und erreicht mit seinen Produkten und Kanälen ein Millionenpublikum. Eine aktuelle Präsentation des EPV können Sie hier als PDF herunterladen.

Warum sollte der EPV von der Landeskirche gefördert werden?

Dazu haben wir 10 wichtige Gründe für den Erhalt des EPV gesammelt, die Sie hier als PDF herunterladen können.