Nur zwei Monate nach der Bundestagswahl steht schon die nächste Entscheidung an – diesmal nicht an der Wahlurne und nicht in der Politik, sondern im Vatikan: Bald beginnt das Konklave zur Wahl eines neuen Papstes. Stimmberechtigt sind ausschließlich Kardinäle unter 80 Jahren; gewählt ist, wer eine Zweidrittelmehrheit erreicht.

Als (evangelische) Christ*innen haben wir bei der Wahl des katholischen Kirchenoberhaupts zwar keine Stimme, doch ein neugieriger Blick auf das Verfahren und die Kandidaten lohnt sich.

Der Kardinal-O-Mat

Genau hier setzt der Kardinal‑O‑Mat an: Angelehnt an den Wahl‑O‑Mat klickt ihr euch durch zwölf Thesen zu kirchenpolitischen und gesellschaftlichen Fragen – etwa Klimaschutz, Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, Diakonat für Frauen oder Umgang mit dem Zölibat. Die Angaben stützen sich auf Quellen wie Cardinalium Collegii Recensio, Reuters, BBC und Wikipedia.

Ihr entscheidet, ob ihr den Aussagen zustimmt, neutral bleibt oder widersprecht und könnt eure Prioritäten gewichten. Am Ende zeigt euch der Kardinal‑O‑Mat, mit welchem der potenziellen Papstkandidaten eure Positionen am besten übereinstimmen – wahlweise unter allen 33 analysierten Kardinälen oder nur unter den sogenannten Papabili, den besonders aussichtsreichen Namen.

Die Seite versteht sich ausdrücklich als unterhaltsame Spielerei, nicht als wissenschaftliches Instrument, bietet aber spannende Einblicke und eignet sich hervorragend für einen kleinen Perspektivwechsel. Hier geht’s zum Tool.

Wer mehr über den Ablauf eines Konklaves erfahren möchte, findet hier unseren Hintergrundartikel zur Papstwahl.