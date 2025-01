2025 verspricht ordentlich Bewegung in der Social-Media-Welt. Während TikTok, Instagram und Facebook auf Hightech-Innovationen setzen, drängen neue Player und alternative Netzwerke nach vorn. Themen wie Datenschutz, echte Inhalte und immersive Technologien stehen dabei ganz oben auf der Liste. Und natürlich mischt KI kräftig mit – sei es in smarter Content-Erstellung, personalisierten Erlebnissen oder als kreativer Sparringspartner. Aber Vorsicht: In der digitalen Szene kann sich alles rasant ändern. Wer weiß, vielleicht reden wir in ein paar Monaten über Trends, die heute noch nicht mal existieren.

Hier ein Überblick über die wahrscheinlich wichtigsten Trends für 2025:

1. Neue Plattformen und alternative Netzwerke

Die Social-Media-Landschaft zerfasert immer mehr. Neben den etablierten Plattformen entstehen wohl auch 2025 neue Netzwerke, die auf Nischen und spezifische Bedürfnisse abzielen. Plattformen wie BeReal, die Authentizität fördern, und dezentrale Netzwerke wie Mastodon fordern die Giganten seit längerem heraus. Gleichzeitig gibt es Berichte über Start-ups, die KI-gestützte soziale Netzwerke entwickeln, die ohne klassischen Feed funktionieren sollen.

2. Virtuelle Influencer und KI-generierte Avatare

Schon seit einigen Jahren gibt es virtuelle Influencer wie "Lil Miquela". Sie hat einen Instagram- und einen TikTok-Account, auf denen sie Bilder und Videos von sich postet - nur dass Miquela gar nicht echt ist, sondern von einer künstlichen Intelligenz erschaffen wurde. Das merkt man den Posts zwar an, aber sie kommen trotzdem gut an: Auf Instagram hat sie 2,4 Millionen Follower, auf TikTok noch einmal eine Million mehr.

Im Jahr 2025 werden virtuelle Influencer wie sie immer professioneller und realistischer. Marken setzen auf KI-generierte Persönlichkeiten, um Kampagnen kostengünstig und zielgerichtet durchzuführen. Meta und TikTok experimentieren zudem mit Avataren für immersive Nutzererlebnisse.

3. Rückbesinnung auf Community-Building und Authentizität

Die Überflutung mit Werbung und algorithmischen Inhalten führt zu einer teilweisen Rückbesinnung auf kleinere, intimere Gemeinschaften. Nutzer bevorzugen Plattformen, die echte Verbindungen fördern, wie private Gruppen auf Facebook oder diskussionsorientierte Foren auf Reddit.

4. KI-gestützte Inhalte und personalisierte Erlebnisse

Die Integration künstlicher Intelligenz verändert die Art und Weise, wie Inhalte erstellt und konsumiert werden. KI-gestützte Tools wie Chatbots, generative Bild- und Videotechnologien und personalisierte Empfehlungen ermöglichen es Plattformen, den Nutzern maßgeschneiderte Inhalte anzubieten. Facebook und Instagram investieren in KI, um die Qualität und Relevanz ihrer Feeds zu verbessern, während TikTok seine Algorithmen weiter verfeinert. Und manche, darunter der Meta-Chef Mark Zuckerberg, glauben, dass wir schon bald gar nicht mehr mit echten Menschen, sondern mehr mit KIs in sozialen Netzwerken connecten.

5. Kurzvideos und die TikTokifizierung der sozialen Medien

Kurze Videos werden weiterhin dominieren. TikTok wird wahrscheinlich Trendsetter bleiben, während Plattformen wie Instagram (mit Reels) und YouTube (mit Shorts) weiter investieren, um Marktanteile zurückzugewinnen. Laut einer Studie von eMarketer wird die Zeit, die Nutzer mit kurzen Videos verbringen, bis 2025 weiter zunehmen. Marken setzen verstärkt auf "Snackable Content", um in der schnelllebigen Online-Welt relevant zu bleiben.

6. Social Commerce boomt weiter

Plattformen entwickeln sich zu vollwertigen Marktplätzen. TikTok Shop, Instagram Shopping und Facebook Marketplace bieten nahtlose Einkaufserlebnisse. Marken nutzen Livestream-Shopping-Formate, um Nutzer direkt anzusprechen, während Augmented-Reality-Tools virtuelle Anproben ermöglichen. Experten prognostizieren, dass der Umsatz mit Social Commerce bis 2025 weltweit die Milliarden-Dollar-Grenze überschreiten wird.