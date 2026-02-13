In dieser Woche ist mit Mutpost.de eine neue Onlineplattform an den Start gegangen, die Menschen in psychischen Krisen stärken möchte. Das Projekt wurde vom Werner-Felber-Institut für Suizidprävention in Dresden initiiert. Die Idee dahinter ist bewusst einfach: Menschen schreiben Mutbriefe, die von anderen Menschen gelesen werden können, die gerade selbst kämpfen.

Die Plattform versteht sich als niedrigschwelliger, geschützter Raum. Im Mittelpunkt stehen persönliche Worte statt Ratgebertexte; Gedanken, Erfahrungen und Botschaften, die Hoffnung vermitteln und zeigen sollen: Niemand ist allein.

Mutpost.de Schritt für Schritt: Mutbriefe online teilen

Das Konzept lebt von Beteiligung. Nutzer:innen können selbst sogenannte Mutpost verfassen und einreichen. Dabei gelten bewusst offene Regeln:

Beiträge können anonym oder mit Namen veröffentlicht werden.

veröffentlicht werden. Die Länge ist frei wählbar – von wenigen Sätzen bis zu längeren Briefen.

– von wenigen Sätzen bis zu längeren Briefen. Inhaltlich geht es um persönliche, aufbauende Botschaften.

Bevor ein Text online erscheint, wird er von Fachpersonen aus der Suizidprävention geprüft. Das Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass die Inhalte stärken, keine schädlichen Botschaften enthalten und für Betroffene hilfreich sind. Beiträge, die möglicherweise entmutigend wirken oder problematische Inhalte transportieren, werden nicht veröffentlicht. Auch automatisierte Inhalte werden herausgefiltert.

So soll ein geschützter Rahmen entstehen, in dem Leserinnen und Leser vertrauensvoll stöbern können.

Menschen, die sich in einer schwierigen Lebensphase befinden oder mit suizidalen Gedanken ringen, können Briefe lesen, die auf der Plattform veröffentlicht wurden. Die Texte sind bewusst vielfältig: persönlich, ehrlich und aus unterschiedlichen Perspektiven verfasst.

Gerade diese Vielfalt soll zeigen, dass Krisen viele Gesichter haben und dass andere Menschen ähnliche Gefühle kennen. Die Plattform setzt somit nicht auf fertige Lösungen, sondern auf menschliche Verbundenheit durch Worte.

Neben der Website ist Mutpost auch in den sozialen Netzwerken aktiv, unter anderem auf Instagram und LinkedIn. Dort erscheinen regelmäßig Impulse, Hinweise auf neue Beiträge sowie ausgewählte Mutbotschaften. Das Ziel besteht darin, auch im Alltag immer wieder kleine Momente der Ermutigung zu schaffen.

Grenzen der Plattform: Wann professionelle Hilfe wichtig ist

Die Initiator:innen betonen ausdrücklich, dass Mutpost ein ergänzendes Angebot ist, das keine professionelle Beratung ersetzt. Wer sich in einer akuten Krise befindet oder dringend Unterstützung benötigt, sollte sich an professionelle Hilfsstellen wenden.

Bei akuter Gefahr gilt:

Notruf: 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117

Weitere Anlaufstellen sind unter anderem:

Eine Übersicht mit Hilfsangeboten ist auch direkt auf Mutpost.de zu finden.

Mutpost.de setzt auf eine ruhige, menschliche Form der Unterstützung: Worte von Menschen für Menschen. In einer digitalen Umgebung, die oft laut und schnell ist, schafft das Projekt bewusst einen anderen Raum: persönlich, respektvoll und hoffnungsvoll.

Gerade weil die Beiträge nicht von Expert:innentexten, sondern von echten Erfahrungen leben, kann das Angebot für viele Betroffene eine zusätzliche Quelle der Ermutigung sein – und ein Zeichen dafür, dass Zuhören und Schreiben einen Unterschied machen können.

Mutpost lebt davon, dass Menschen sich beteiligen. Wer gerade Kraft hat, kann selbst einen Mutbrief schreiben – ehrlich, persönlich und so, wie man ihn vielleicht selbst einmal gebraucht hätte. Oft sind es keine großen Geschichten, sondern einfache Sätze, die zeigen: Du bist nicht allein.