Du interessierst Dich für TikTok? Du hast schon erste Erfahrungen gemacht als Creator und möchtest nun gerne in einer professionellen Redaktion arbeiten?

Dann komm zu unseren ZOOM-Terminen zum Faithtok-Snack. Wir treffen uns in der Regel an jedem letzten Mittwoch im Monat um 12.30 Uhr auf Zoom.

Es gibt einen ca. 10-minütigen Impuls von verschiedenen Referent*innen. Anschließend ist Zeit für den Austausch und für ein Gespräch.

UNSERE TERMINE / 2025-26

Wir planen unsere Lunch & Learns und orientieren uns dabei an aktuellen Themen und Fragestellungen. Die aktuellen Termine werden über unseren Newsletter verbreitet - also am besten gleich hier den Newsletter abonnieren.

26. November 2025: Host: Stefanie Hollweck

Wie lege ich ein TikTok-Profil an und entwickele eine Strategie? Wie erstelle ich einen Zeitplan für meine Arbeit?

17. Dezember 2025: Host: Max Wagner

Wie organisiere ich meinen Workflow? Wie arbeite ich mit TikTok und organisiere mich?

28. Januar 2026: Host: Rieke Harmsen

Wohin geht die Reise mit TikTok? Die wichtigsten Trends für 2026. Blick in aktuelle Studien.

25. Februar 2026: Host: Max Wagner

Rechtliches zu Socialmedia, Video und TikTok - praktische Tipps und Hinweise.

25. März 2026: Host: Stefanie Hollweck

Wie analysiere ich die Zahlen? Welche Schlüsse kann ich daraus ziehen? Blick in die Datenanalyse bei TikTok.

29. April 2026: Host: Stefanie Hollweck

Wie erstelle ich Inhalte mit KI-Tools für TikTok? Wir zeigen Beispiele und üben.

Ideen für weitere Themen?

Ihr habt Ideen und Wünsche für weitere Themen? Dann schreibt uns:

shollweck@epv.de

max.wagner@elkb.de

rharmsen@epv.de

Anmeldung für die Workshops

Für die Workshops musst du dich einmal in unserem Shop anmelden und die "Lunch & Learn" buchen. Dann erhältst du den Link zum Webinar. Mit der Buchung willigst du ein, den Newsletter Sonntags zu erhalten. Du kannst den Newsletter jederzeit wieder kündigen.

Hier geht es zur Anmeldung