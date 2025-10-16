Du interessierst Dich für TikTok? Du hast schon erste Erfahrungen gemacht als Creator und möchtest nun gerne in einer professionellen Redaktion arbeiten?
Dann komm zu unseren ZOOM-Terminen zum Faithtok-Snack. Wir treffen uns in der Regel an jedem letzten Mittwoch im Monat um 12.30 Uhr auf Zoom.
Es gibt einen ca. 10-minütigen Impuls von verschiedenen Referent*innen. Anschließend ist Zeit für den Austausch und für ein Gespräch.
UNSERE TERMINE / 2025-26
Wir planen unsere Lunch & Learns und orientieren uns dabei an aktuellen Themen und Fragestellungen. Die aktuellen Termine werden über unseren Newsletter verbreitet - also am besten gleich hier den Newsletter abonnieren.
26. November 2025: Host: Stefanie Hollweck
Wie lege ich ein TikTok-Profil an und entwickele eine Strategie? Wie erstelle ich einen Zeitplan für meine Arbeit?
17. Dezember 2025: Host: Max Wagner
Wie organisiere ich meinen Workflow? Wie arbeite ich mit TikTok und organisiere mich?
28. Januar 2026: Host: Rieke Harmsen
Wohin geht die Reise mit TikTok? Die wichtigsten Trends für 2026. Blick in aktuelle Studien.
25. Februar 2026: Host: Max Wagner
Rechtliches zu Socialmedia, Video und TikTok - praktische Tipps und Hinweise.
25. März 2026: Host: Stefanie Hollweck
Wie analysiere ich die Zahlen? Welche Schlüsse kann ich daraus ziehen? Blick in die Datenanalyse bei TikTok.
29. April 2026: Host: Stefanie Hollweck
Wie erstelle ich Inhalte mit KI-Tools für TikTok? Wir zeigen Beispiele und üben.
Ideen für weitere Themen?
Ihr habt Ideen und Wünsche für weitere Themen? Dann schreibt uns:
- shollweck@epv.de
- max.wagner@elkb.de
- rharmsen@epv.de
Anmeldung für die Workshops
Für die Workshops musst du dich einmal in unserem Shop anmelden und die "Lunch & Learn" buchen. Dann erhältst du den Link zum Webinar. Mit der Buchung willigst du ein, den Newsletter Sonntags zu erhalten. Du kannst den Newsletter jederzeit wieder kündigen.
Lunch & Learn: TikTok in Kirche & Religion
Über das Format
Lunch and Learn ist ein virtuelles Format, das einmal im Monat in der Mittagszeit stattfindet. In rund 30 Minuten geben verschiedene Personen aus unserer Redaktion oder anderen Organisationen einen tiefen Einblick in konkrete Anwendungen und Entwicklungen rund um das Thema TikTok.
Da wir alle auf Innovationen angewiesen sind, setzen wir auf den Austausch über unsere Organisationsgrenze hinweg. Ziel ist es, voneinander zu lernen: Was funktioniert in der Praxis? Wo gibt es Herausforderungen? Welche Ideen bringen echten Mehrwert?
Das Lunch and Learn Format startet immer mit einem kurzen Impuls. Danach bleibt Zeit für Fragen und offenen Austausch. Das Format richtet sich an alle, die sich einfach und praxisnah weiterbilden möchten – offen, verständlich und gemeinsam.