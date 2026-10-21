Die Philosophin Annette Zimmermann von der US-amerikanischen Universität Wisconsin-Madison hat auf den Medientagen München 2026 eine breitere gesellschaftliche Debatte über Künstliche Intelligenz gefordert. Der derzeitige Diskurs bewege sich häufig zwischen überzogenen Erwartungen und alarmistischen Szenarien. Dadurch gerieten grundlegende Fragen zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der Technologie in den Hintergrund, sagte sie.

Nach Ansicht der Wissenschaftlerin, die derzeit in Bayreuth lehrt, sollten neben möglichen Chancen und Risiken von KI auch Themen wie Ressourcenverbrauch, Arbeitsbedingungen in den KI-Unternehmen sowie die gesellschaftlichen Folgen der Technologie stärker diskutiert werden. Die öffentliche Debatte dürfe sich nicht auf dystopische Zukunftsszenarien konzentrieren, sondern müsse die gegenwärtigen Auswirkungen von KI-Systemen betrachten.

KI-Technologie befindet sich in Goldrausch-Phase

Derzeit befinde sich die KI-Entwicklung immer noch in einer Phase des "Goldrausches". In diesem stark polarisierten Diskurs gingen zentrale Fragen zur Regulierung und demokratischen Kontrolle verloren. Besorgt äußerte sich die Wissenschaftlerin über den politischen Einfluss großer Technologiekonzerne. Diese nähmen zunehmend direkten Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse und beteiligten sich aktiv an der Ausarbeitung regulatorischer Vorschläge.

Die Wissenschaftlerin warnte vor einer zunehmenden Konzentration des KI-Marktes. Eine starke Bündelung wirtschaftlicher und technologischer Macht bei wenigen Unternehmen schränke die digitale Souveränität ein und erschwere demokratische Entscheidungsprozesse.

Bürger*innen sollten in Entscheidungsprozesse eingebunden werden

Für die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit KI plädierte Zimmermann für einen grundlegenden Perspektivwechsel. Bürgerinnen und Bürger müssten stärker in politische und technologische Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Gleichzeitig warnte sie vor einem "Partizipationstheater". Erforderlich sei ein kritischer Dialog über die wirtschaftlichen und politischen Strukturen hinter der Technologie sowie über den Einfluss großer KI-Unternehmen auf Gesellschaft und Öffentlichkeit.

Dazu gehöre, dominante Narrative über technologischen Fortschritt kritisch zu hinterfragen und Panikmeldungen zu vermeiden, da sie von den eigentlichen Problemen ablenken, sagte Zimmermann. Europa müsse darüber hinaus bestehende Gesetze und neue Regulierungen schneller umsetzen, um auf die rasante Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu reagieren.