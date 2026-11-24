Ob auf Instagram, YouTube oder anderen Plattformen: Immer mehr Kommunikation findet im digitalen Raum statt. Mit den "Saeleuten" hat die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern ein Netzwerk von Pfarrerinnen und Pfarrern sowie weiteren kirchlichen Mitarbeitenden aufgebaut, die Glaubensfragen in sozialen Medien aufgreifen. Das Projekt entstand als Experiment, entwickelt sich aber zunehmend zu einem festen Bestandteil kirchlicher Glaubenskommunikation des Evangeliums. Wolf Michael, Leiter des Referats für Kirchenentwicklung und junge Generation, erläutert im Gespräch Hintergründe, Herausforderungen und Perspektiven.

Rieke Harmsen: Warum braucht die Kirche heute überhaupt eine Präsenz in sozialen Medien?

Wolf: Wir müssen als Kirche dort sein, wo die Menschen sind, und die Kommunikationskanäle nutzen, die Menschen nutzen. Lange wurde der digitale Raum von manchen nicht als Teil des wirklichen Lebens betrachtet. Heute verbringen Menschen aller Generationen einen erheblichen Teil ihrer Zeit online. Kommunikation findet dort statt. Wenn Kirche mit Menschen in Kontakt bleiben will, muss sie dort präsent sein.

Die "Saeleute" gibt es bereits seit einigen Jahren. Wie ist das Projekt entstanden?

Wolf: Der Ausgangspunkt war die Zukunftskonferenz der kirchenleitenden Organe der ELKB im Jahr 2022 in Tutzing. Dort wurde beschlossen, digitale Kommunikation stärker zu fördern. Zunächst wurden sechs Viertelstellen für Theologinnen und Theologen eingerichtet. Die Idee war, Erfahrungen zu sammeln, Formate auszuprobieren und zu erkunden, wie digitale Glaubenskommunikation funktionieren kann.

Inzwischen sind es sieben Personen?

Wolf: Ja. Ursprünglich waren es sechs Stellenanteile. Später kamen weitere hinzu, weil die Frage aufkam, warum ausschließlich Pfarrpersonen beteiligt sein sollten. Heute ist etwa auch ein Religionspädagoge im Team. Derzeit sind sieben Personen offiziell Teil des Projekts.

Socialmedia als Teil der kirchlichen Arbeit

Wie soll es künftig weitergehen?

Wolf: Der aktuelle Vorschlag sieht vor, die bisherigen Übergangslösungen in die Landesstellenplanung zu überführen. Vorgesehen sind im Entwurf für die Landesstellenplanung fünf Vollzeitäquivalente. Wir planen 25- bis 50-Prozent-Stellenanteile umzusetzen, dann könnten wir zwischen 8 und 18 Personen in diesem Bereich einsetzen. Die endgültige Entscheidung liegt allerdings bei der Synode.

Geht es bei den "Sealeuten" um Öffentlichkeitsarbeit oder Verkündigung?

Wolf: Öffentlichkeitsarbeit und Glaubenskommunikation sind nicht dasselbe. Öffentlichkeitsarbeit leisten andere Bereiche der Kirche bereits auf vielfältige Weise, so etwa die Öffentlichkeitsreferenten in den Dekanatsbezirken. Bei den ‚Sealeuten‘ geht es um Glaubenskommunikation und Verkündigung im digitalen Raum, das sind also auch frische Formen von Kirche, digitale Gemeinde.

Wie gelingt der Spagat zwischen theologischer Information und Mechanismen sozialer Medien?

Wolf: Das ist eine große Herausforderung, weil sich die sozialen Medien auch stetig ändern. Dann gibt es einen neuen Trend und der Algorithmus bevorzugt manche Inhalte. Es gibt Menschen, die regen sich über tanzende Pfarrer*innen auf, andererseits bringen solche Videos viel Reichweite. Jeder hat da unterschiedliche Erwartungen und Schmerzgrenzen. Wir müssen da immer wieder neu einen Weg finden, wie wir mit dieser Socialmedia-Welt umgehen.

Wie messen Sie den Erfolg der Socialmedia-Arbeit?

Wolf: Es gibt Untersuchungen von kirchlichen "Sinnfluencern" auf EKD-Ebene wie die Midi-Studie von Daniel Hörsch, der untersucht hat, wer sich die Socialmedia-Profile von Pfarrer*innen anschaut. Hier wurde herausgefunden, dass viele Follower zwar bereits Kirchenmitglieder sind, aber es für die Menschen ein wichtiger Faktor ihrer Kirchenbindung und Spiritualität ist. Das zeigt, dass digitale Angebote auch der Mitgliederbindung dienen können. Gleichzeitig erreichen sie Menschen, die bisher wenig oder keinen Kontakt zu Kirche und Glauben hatten. Die Präsenz auf Socialmedia ist eine zusätzliche Kommunikations- und Inspirationsquelle für viele Menschen. Der Midi-Studie zufolge gibt es für Socialmedia im Raum der Kirchen ein missionarisches Potenzial von rund 12 Prozent ihrer "Followerschaft".

Welche Herausforderungen ergeben sich daraus?

Wolf: Digitale Plattformen folgen eigenen Regeln. Man muss immer wieder abwägen, wie man Reichweite erzielt, ohne sich ausschließlich an Algorithmen zu orientieren. Nicht jede Form der Inszenierung passt zu jeder Person oder zu jedem theologischen Ansatz. Deshalb muss jede und jeder einen eigenen Weg finden.

Was haben Sie persönlich aus dem Projekt gelernt?

Wolf: Mich hat überrascht, wie stark digitale Beziehungen werden können. Viele Menschen wenden sich mit persönlichen Fragen oder seelsorglichen Anliegen an die Verantwortlichen. Digitale Glaubenskommunikation schafft offenbar nicht nur Reichweite, sondern auch Vertrauen. Wir sind immer noch am Anfang. Unsere Sinnfluencer*innen haben jetzt alle nicht 20.000 Follower, da sind wir in Bayern noch in kleineren Bereichen unterwegs.

Wie gehen die Saeleute mit rechtspopulistischen Positionen im digitalen Raum um?

Wolf: Darüber diskutieren wir bei unseren Treffen regelmäßig intensiv. Wir sind mit den Yeet-Kolleg*innen der EKD vernetzt, manche unserer Saeleute haben dort auch die Weiterbildung der yeet Masterclass absolviert.

Mein Eindruck ist, dass christliche Influencer, die rechtspopulistische Tendenzen haben, hohe Reichweiten haben. Wir sind kirchliche Influencer. Klar ist für uns, dass wir uns von rechtsextremen und rechtspopulistischen Positionen distanzieren. Gleichzeitig gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, wie Gesprächsbereitschaft und Abgrenzung zusammengedacht werden können. Diese Debatten ähneln den gesellschaftlichen Diskussionen insgesamt.

Wo werden die ‚Saeleute‘ künftig organisatorisch verankert sein in der Landeskirche, im Bereich Unternehmenskommunikation oder im Bereich Verkündigung?

Wolf: Das ist noch nicht abschließend entschieden. In anderen Landeskirchen sind vergleichbare Projekte an ganz verschiedenen Bereichen angesiedelt, etwa bei Kommunikation, Bildung oder Kirchenentwicklung. Wichtig ist aus meiner Sicht vor allem eine gute Vernetzung mit den jeweiligen Fachbereichen.