Die bayerische Landeskirche und der Evangelische Presseverband für Bayern (EPV) haben eine neue Grundvereinbarung über die künftige Medienförderung geschlossen. Damit bleibe die unabhängige evangelische Publizistik im Freistaat gesichert, erklärte Professor Florian Höhne in seinem Bericht aus der "AG Medienarbeit" vor der Landessynode in Amberg. Der Vertrag war am 1. Oktober unterzeichnet worden und soll zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. Er ersetzt die bisherige Vereinbarung von 2017, die von der Landeskirche Anfang des Jahres gekündigt wurde.

Dem Bericht zufolge regelt die Vereinbarung, dass die Landeskirche die Aufgaben des EPV weiterhin ideell und finanziell unterstützt. Der Presseverband nehme seine Aufgaben weiterhin in eigener organisatorischer und wirtschaftlicher Verantwortung wahr und unterliege dabei keinen Weisungen der Kirche. Die unabhängige Publizistik finde vor allem beim Evangelischen Pressedienst (epd), in der Printzeitung "Sonntagsblatt", im evangelischen Onlinemagazin "sonntags.bayern", in der Socialmedia-Arbeit sowie in der Hörfunk- und Fernseharbeit statt.

Fördermittel sinken um 20 Prozent

Die Landeskirche stellt dem EPV eine langfristige institutionelle Förderung von 1,42 Millionen Euro pro Jahr bereit. Diese ist hauptsächlich für die Finanzierung des epd-Landesdienstes Bayern und die Radio- und Fernseharbeit gedacht. Hinzu kommen für die Jahre 2027 und 2028 Transformationsmittel in Höhe von jeweils 770.000 Euro. Für beide Jahre ergebe sich damit eine Gesamtsumme von je 2,19 Millionen Euro.

Die Online-Abteilung mit dem Bereich Socialmedia und dem Onlinemagazin "Sonntags" über die Transformationsmittel für die nächsten zwei Jahre gesichert. Diese Abteilung "sollte dauerhaft gesichert werden", betont der Bericht der AG Medienarbeit. Das gedruckte "Sonntagsblatt" soll dem Bericht zufolge künftig durch Kooperationen kostendeckend arbeiten.

EPV-Direktor Roland Gertz erklärte laut Bericht, er trage die Lösung trotz der finanziellen Kürzung in Höhe von 20 Prozent für die Jahre 2027 und 2028 mit. "Angesichts des im Januar angekündigten Kahlschlags mit Kürzungen in Höhe von 80 Prozent, ist diese Entscheidung mit der Kürzung um 20 Prozent nun ein Ergebnis, das die Existenz des EPV und der freien Publizistik weiter ermöglicht", erläuterte Gertz auf epd-Anfrage. Die nötigen Einsparungen und Transformationsprozesse könnten nach derzeitigem Stand ohne betriebsbedingte Kündigungen erreicht werden, betonte Gertz.

Trennung zwischen Publizistik und Öfffentlichkeitsarbeit

Gemäß dem Bericht der Arbeitsgruppe unterscheidet die Medienarbeit in der bayerischen Landeskirche künftig sorgfältig zwischen freier evangelischer Publizistik, Organisationskommunikation und Verkündigung in den Medien und unterstützt alle drei Bereiche dauerhaft. Zwischen diesen Bereichen gebe es zahlreiche Möglichkeiten der Kooperation: Dazu gehörten bayerische Netzwerke wie die Öffentlichkeitsarbeit oder die Socialmedia-Akteure wie die Saeleute, die gemeinsame Arbeit an Publikationen wie dem Jahresbericht oder dem geplanten Jubiläum zur Confessio Augustana, die Abstimmung zwischen Organisationskommunikation und freier Publizistik sowie regelmäßige Konferenzen zur Abstimmung von Themen wie die "Issue-Runden".

Die Arbeitsgruppe empfiehlt zudem die gezielte Förderung von digitalen Innovationen. Dazu gehöre, bayernweite und bundesweite Netzwerke zu fördern wie die Kirchengebietspresse oder die ECIC, neue Formate zu entwickeln wie Storytelling und Erfahrungsberichte, Socialmedia-Strategien weiterzuentwickeln. Die Kirche solle kampagnenfähig werden und digitale Netzwerke aufbauen. Zudem solle der Einsatz von KI in Kommunikation und Redaktion geprüft werden und datensichere KI zur Unterstützung von Arbeitsprozessen und Automatisierungen genutzt werden.

Arbeitsgruppe endet: Forderung nach Fortsetzung

Wie aus dem Bericht hervorgeht, wird die Arbeitsgruppe nicht weitergeführt. Allerdings sollen die Ideen und Aufgaben weiterverfolgt werden. Die Arbeitsgruppe schlägt vor, erneut eine Handlungsfeldkonferenz zum Thema Medienarbeit einzuführen und eine Zukunftswerkstatt für Innovationen einzurichten. Ferner sollen externe Akteur*innen eingebunden werden wie das Media-Lab-Bayern oder junge Zielgruppen und überregionale Netzwerke. Schließlich sei es sinnvoll, Kooperationen auch über Bayern hinaus fortzuführen.

Die Diskussionen um die künftige finanzielle Förderung des EPV hatte zu Beginn dieses Jahr für große öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt, auch bei der Frühjahrestagung der Landessynode im April in Bayreuth. Die Einsetzung der Arbeitsgruppe war auf Initiative der Synode erfolgt.

(mit epd-Material)