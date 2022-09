Etwas mehr als 45 Millionen Menschen und damit fast zwei Drittel der deutschen Bevölkerung (64,2 Prozent) nutzen regelmäßig Online-Audio-Angebote. Das zeigt der am Mittwoch in München vorgestellte Online-Audio-Monitor 2022. Wie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) mitteilte, ist die Zahl der Online-Nutzer damit im Vergleich zum Vorjahr stabil. Der Rekordwert von 2020 mit mehr als 50 Millionen Hörern wurde der Studie zufolge nicht wieder erreicht.

Spitzenreiter unter den Audio-Angeboten ist wie 2021 das Musikstreaming. Dies nutzen 52,9 Prozent der Befragten mindestens einmal im Monat. Ebenso häufig schalteten 45,7 Prozent der Befragten Webradio ein. Podcasts oder Radiosendungen zum Nachhören kamen auf 24,6 Prozent, Hörbücher oder Hörspiele auf 18,8 Prozent.

Auch bei den täglich genutzten Angeboten hat das Musikstreaming mit 27,3 Prozent die Nase vorn, knapp gefolgt vom Webradio (25,3 Prozent). Von den Webradio-Hörern schalten 81,2 Prozent der Befragten ein, um Nachrichten zu hören. 78,2 Prozent sind an lokalen und regionalen Informationen interessiert.

20,5 Millionen Menschen in Deutschland nutzen Podcasts und Radiosendungen auf Abruf zumindest gelegentlich, rund 17 Millionen regelmäßig. Podcasts erreichten damit so viele Menschen wie im Vorjahr. Am meisten nachgefragt sind Podcasts zu Themen aus Politik und Gesellschaft: 44,8 Prozent derjenigen, die Podcasts regelmäßig nutzen, gaben an, dass sie nach diesen Themen suchen.

Für die repräsentative Studie wurden zwischen dem 4. Mai und dem 22. Juni dieses Jahres 8.756 Menschen per Telefon und Online-Fragebogen befragt. Auftraggeber des zum fünften Mal vorgelegten Online-Audio-Monitors sind die Medienanstalten für Bayern, Berlin und Brandenburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, außerdem der Bundesverband Digitale Wirtschaft, der Verband Privater Medien Vaunet sowie der Radio Marketing Service.