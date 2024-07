Kirche in der Ukraine

Ukraine-Bischof Shvarts: "Leben unter russischer Besatzung ist keine gute Sache"

Die Kirchen in Regionen der Ukraine unter russischer Besatzung sind vielfachen Repressalien ausgesetzt. Seit der Invasion vor fast zweieinhalb Jahren wurden Kirchen geschlossen, Räumlichkeiten besetzt und Priester verhaftet, sagte der Bischof der kleinen Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Ukraine, Pavlo Shvarts, im Gespräch. Am Donnerstag (11. Juli) ist der Bischof auf Kurzbesuch in Regensburg.

