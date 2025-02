Wer im erzkatholischen Würzburg der 1950er Jahre als uneheliches Kind zur Welt kam, hatte erstmal keinen guten Start. Elisabeth Amandi verbrachte die ersten sechs Jahre ihres Lebens in einem Kinderheim. Erst dann war ihre Mutter so im Leben angekommen, dass sie sie heimholen konnte. Diese Zeit hat sie wohl auch so stark gemacht, dass sie ihren Weg ging, ohne auf Konventionen zu achten.

Sie war Studentin an der Würzburger Hochschule für Musik - allerdings fürs Lehramt - als sie bei einem Konzert Johann Sebastian Bach auf der Marimba hörte. Ab dann stand für sie fest: das will ich auch lernen. So wurde Elisabeth Amandi die erste Schlagzeugerin mit Abschluss. Als Schlagzeuglehrerin war sie nicht mit dem Unterrichtsmaterial zufrieden. Also schrieb und veröffentlichte sie selbst Schulen für verschiedene Percussioninstrumente, wie zum Beispiel die Konga.