Der Rundfunkprediger Florian Ihsen ist Gastredner beim 115. Ökumenischen Gespräch am kommenden Montag (14. Oktober) in Regensburg. Ihsen, der auch Beauftragter der bayerischen evangelischen Landeskirche für Spiritualität ist, referiere über das Thema "Formen der Sehnsucht leben und pflegen. Von Spiritualität und ihrer Notwendigkeit für Menschsein, Kirchen und Kultur", teilte das Evangelische Bildungswerk Regensburg als Veranstalter mit.

Spiritualität sei ein Sehnsuchtsbegriff heutiger Zeit und erinnere die christlichen Kirchen in ihren Krisen zugleich daran, worin ihr Kerngeschäft bestehe: "Menschen Wege aufzeigen, wie sie ihr Leben gestalten und ihrer Sehnsucht nach dem Geheimnis eine Form geben können", heißt es laut Mitteilung.

Der Referent ist seit Jahresbeginn Leiter des Spirituellen Zentrums St. Martin in München. Ihsen studierte Evangelische Theologie in München, Heidelberg und Mainz und promovierte mit einer Arbeit zu ökumenischer Gottesdienstgemeinschaft. Neun Jahre lang war er Gemeindepfarrer in München-Schwabing, im Anschluss stellvertretender Kirchenbeauftragter für Verkündigungssendungen beim Bayerischen Rundfunk. Vortrag und ökumenisches Gespräch beginnen um 19 Uhr im Runtingersaal.