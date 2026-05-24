Sicher ist, dass die bayerische Landeskirche künftig mit weniger Pfarrerinnen und Pfarrern auskommen muss. Einmal, weil sie das Geld dafür nicht mehr haben wird, dann, weil einfach zu wenige junge Menschen Theologie studieren. Mit weniger Personal will die Kirchenleitung künftig in größeren Räumen denken. Der Begriff "Regionalgemeinde" sorgt aktuell für kontroverse Debatten. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff – und wie soll Kirche dadurch zukunftsfähig werden?

Nach den derzeitigen Vorstellungen umfasst eine Regionalgemeinde mindestens 8500 Gemeindeglieder und wird von einem multiprofessionellen Team mit mindestens fünf Hauptberuflichen begleitet. Auf regionaler Ebene gibt es ein gemeinsames Entscheidungsgremium. Die bisherigen Kirchengemeinden bleiben zwar formal Körperschaften des öffentlichen Rechts, geben aber zentrale Aufgaben wie Personalverwaltung, Immobilienmanagement oder Geschäftsführung an die Regionalgemeinde ab.

Die Idee dahinter: Die Kirche soll künftig stärker im Team arbeiten und Kräfte bündeln. Statt vieler kleiner Einheiten, die versuchen, überall das gesamte kirchliche Angebot vorzuhalten, sollen Gemeinden in einer Region zusammenarbeiten und unterschiedliche Schwerpunkte entwickeln.

Theologisch knüpft das Konzept an den Reformprozess "Profil und Konzentration" der Landeskirche an. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Menschen heute einen einfachen Zugang zur Liebe Gottes finden können. Unter dem Leitwort "Christus – Miteinander – Leben" wird betont, dass Kirche geistlich im Aufbruch bleiben müsse. Statt Konkurrenz und Einzelkämpfertum soll Zusammenarbeit im Vordergrund stehen. Teamarbeit gilt als Gebot der Stunde.

"Priestertum aller Getauften"

Ein wichtiger Gedanke ist dabei das "Priestertum aller Getauften". Hauptberufliche sollen nicht länger als Gegenüber der Gemeinde verstanden werden, sondern als Teil der Gemeinschaft. Ihre Aufgabe sei es, Ehrenamtliche zu fördern und Begabungen sichtbar zu machen. Die Vision lautet: weg von der "gut betreuten Gemeinde" hin zu einer selbstverantwortlichen Gemeinschaft mit neuen Ideen und Initiativen.

Auch bei Gottesdiensten und Kasualien sollen neue Wege entstehen. Statt möglichst vieler Gottesdienste an möglichst vielen Orten setzen die Konzepte auf Qualität und Vielfalt. Familiengottesdienste, Taizé-Andachten, Lobpreisformate oder thematische Gottesdienste sollen regional besser koordiniert werden. Nicht jede Pfarrperson müsse alles machen – vielmehr könnten sich Hauptberufliche nach ihren Gaben spezialisieren, etwa auf Familienarbeit, Seelsorge, Jugend oder Schule.

Die Befürworter sehen darin Chancen. Kleinere Gemeinden müssten künftig nicht mehr überall "Vollversorger" sein. Stattdessen könnten unterschiedliche Profile entstehen – etwa Familienkirchen, Diakoniekirchen oder neue Formen wie "Kirche Kunterbunt", Pop-up-Kirchen oder neu-monastische Gemeinschaften. Das Nebeneinander verschiedener Angebote soll zu einem "Miteinander in Vielfalt" werden.

Als Beispiele werden bereits laufende Entwicklungen in anderen Regionen genannt. Im Dekanat Pforzheim wurde beschlossen, alle bisherigen Kirchengemeinden aufzulösen und die Arbeit konsequent nach Themenfeldern zu organisieren – etwa Kinder und Familien, Jugendarbeit, Kasualien oder Diakonie. Im Kirchenbezirk Konstanz wird die Regionalgemeinde dagegen als "Lichternetz" beschrieben: ein Verbund aus Parochialgemeinden, besonderen spirituellen Orten und neuen kirchlichen Ausdrucksformen.

Das evangelische Pfarrhaus: "Kulturgut seit Luthers Zeiten"

Gleichzeitig bleibt das Modell umstritten. Kritiker befürchten den Verlust örtlicher Identität und eine weitere Entfremdung vieler Gemeindeglieder von ihrer Kirche. Die Sorge: Wenn Verwaltung, Entscheidungen und Verantwortung immer stärker auf regionale Ebenen verlagert werden, könnten gerade kleinere Gemeinden an Bedeutung verlieren.

Ein grundsätzliches Umdenken fordert deshalb der Gemeindebund Bayern, ein Netzwerk von 140 evangelischen Kirchengemeinden in Bayern. Statt immer neuer Reformprozesse brauche es einen grundlegenden Neuanfang mit der zentralen Frage: Was muss die Kirche unbedingt bewahren, wenn ihre Spielräume kleiner werden?

Der Gemeindebund verfolgt den konservativen Ansatz einer "Gemeindekirche": Kirche müsse sich wieder stärker auf persönliche Beziehungen und die Nähe zu den Menschen konzentrieren, heißt es in einem Papier vom April 2026. Theologisch wird dies damit begründet, dass sich Kirche vor allem in der Ortsgemeinde konstituiere – dort, wo Wort und Sakrament gefeiert werden, wo Taufstein und Altar stehen. Andere kirchliche Ebenen und Organisationsformen hätten zwar ihre Bedeutung, müssten aber eine dienende Funktion für die Gemeinden übernehmen. Eine stärkere Zentralisierung von Macht widerspreche hingegen dem protestantischen Kirchenverständnis.

Gemeindebund warnt vor einer Erosion des Ehrenamts

Der Verband fordert deshalb, dass Ortsgemeinden so weit wie möglich erhalten bleiben und ihre Größe überschaubar bleibt. Eine Gemeinde mit bis zu 8500 Mitgliedern könne keine funktionierende geistliche Heimat mehr bieten, heißt es dort. Kooperationen oder Zusammenschlüsse von Gemeinden sollten deshalb freiwillig erfolgen und von den jeweiligen Kirchenvorständen entschieden werden. "Region entsteht dort, wo Zusammenarbeit überzeugt – nicht dort, wo sie verordnet wird", heißt es in dem Konzept. Eine begleitende Onlinepetition haben aktuell über 2300 Menschen unterschrieben.

Der Gemeindebund warnt vor einer Erosion des Ehrenamts. In überschaubaren Ortsgemeinden seien Menschen eher bereit, Verantwortung zu übernehmen und sich langfristig einzubringen, sagt Gerhard Schoenauer, erster Vorsitzender des Gemeindebunds. Große Regionalgemeinden hingegen erschwerten Identifikation und Engagement.

Im finanziellen Bereich fordert der Gemeindebund eine deutliche Verlagerung von Kompetenzen auf die Gemeindeebene. Finanz-, Bau- und Personalhoheit müssten stärker bei den Ortsgemeinden angesiedelt werden. Entsprechend solle auch ein wesentlich größerer Anteil der Kirchensteuermittel direkt an die Gemeinden zurückfließen.

"Ortsgemeinden stärken! – Missionieren statt Resignieren!"

Insgesamt versteht sich das Konzept als "Reformbewegung von unten". Die bisherigen Reformbemühungen der Landeskirche würden vielfach von oben verordnet, ohne die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Gemeinden ausreichend einzubinden, so der Vorwurf. Die Nähe zu den Menschen aber sei für eine zukunftsfähige Kirche unverzichtbar. Forschungsergebnisse zeigten, dass die Bindung an die Kirche maßgeblich davon abhänge, ob Menschen in ihrer Ortsgemeinde eine geistliche Heimat fänden.

Auch in einzelnen Gemeinden regt sich Widerstand. Unter dem Titel "Ortsgemeinden stärken! – Missionieren statt Resignieren!" wenden sich mehrere Kirchenvorstände an die Kirchenleitung. Initiiert wurde das Schreiben vom Kirchenvorstand in Erkersreuth. Damit wolle man den "Wahnsinn der Regionalgemeinden stoppen", begründet der Erkersreuther Pfarrer Jürgen Henkel die Eingabe. Der Protest wendet sich auch gegen den drohenden Verkauf von Kirchen, kirchlichen Gebäuden und Pfarrhäusern. Das "evangelische Pfarrhaus" sei seit Martin Luthers Zeiten ein Kulturgut, das für eine Präsenz der Kirche in der Öffentlichkeit sorge, heißt es.

Mit Sorge nehmen die Kirchenvorstände auch Überlegungen wahr, den Kirchengemeinden den Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts zu entziehen, wie es in der pfälzischen Landeskirche bereits erfolgt sei. Dies wäre "ein massiver Eingriff" und würde die Gemeinden "zu Außenstellen bzw. Filialen des Landeskirchenamts degradieren". In wenigen Jahren solle abgeschafft werden, "was Generationen von Gläubigen vorher vor Ort mühevoll aufgebaut haben".

Verlust der gelebten Gemeinschaft?

In dieselbe Kerbe schlug ein vielbeachteter Kommentar von Reinhard Bingener in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 20. April. Der Kirchenexperte der Zeitung plädierte dafür, das sogenannte "Kirchturmdenken" – also die starke Orientierung an der Ortsgemeinde – nicht aufzugeben, sondern bewusst zu stärken. Ein zentraler Gedanke des Kommentars ist kaum zu bestreiten: Menschen engagieren sich dort, wo sie sich zugehörig fühlen. Die lokale Gemeinde ist für viele der Ort, an dem Glaube konkret wird – persönlich, greifbar und sozial eingebettet. Und tatsächlich sind lebendige Gemeinden selten das Ergebnis zentraler Planung. Eine Kirche, die sich zu stark über Verwaltungslogiken definiert, läuft Gefahr, genau das zu verlieren, was sie trägt: gelebte Gemeinschaft.

Doch die Idealisierung der Ortsgemeinde allein wird den Abwärtstrend nicht aufhalten. Auch ländliche Gemeinden verzeichnen sinkende Gottesdienstzahlen, nachlassendes Engagement, und haben Probleme, ihre Gremien zu besetzen. Eine entscheidende Frage lautet daher: Was passiert mit Gemeinden, die sich nicht mehr selbst tragen können?

Bei näherem Hinsehen hat die kritisierte Regionalisierung nur wenig mit Macht oder zentralisierter Bürokratie zu tun, sondern ist der notwendige Schritt, auf reale Engpässe zu reagieren: Absehbar weniger Pfarrerinnen und Pfarrer können effizienter eingesetzt werden, die Verwaltung kann professionalisiert und Doppelstrukturen können reduziert werden. Die Gegenüberstellung von "Kirchturmdenken" und "Zentralisierung" greift letztlich zu kurz. Zukunftsfähig erscheint eher ein gemischtes Modell.

Aus der Not eine Tugend machen

"Der Kirche vor Ort und in der Region sollte mehr denn je eine unterschiedliche Entwicklung ermöglicht werden", sagt Organisationsberater Steffen Bauer. "Die Menschen sollen in ihren doch sehr unterschiedlichen Sozialräumen selbst geistlich-theologisch überlegen, wie sie den Auftrag von Kirche in dieser Zeit erfüllen." Für Bauer ist jedoch entscheidend, dass die Gemeinden von Verwaltungsarbeit entlastet werden, um stärker geistlich wirken zu können. Man könne es sich bald schlichtweg nicht mehr leisten, flächendeckend hauptamtliches Personal vorzuhalten.

Die Evangelischen im Bamberger Stadtteil Gaustadt ziehen daraus eine radikale Konsequenz: Sie werden eine Ehrenamtsgemeinde. Schritt für Schritt buchstabieren sie durch, was es bedeutet, Priestertum aller Getauften zu leben. Alle Gruppen und Kreise werden von Ehrenamtlichen geleitet. Wie das gehen soll ohne Theologen? Der große evangelische Theologe Karl Barth (1886-1968) gab darauf die Antwort: "Es gibt in der Kirche grundsätzlich keine Nicht-Theologen".

Aus der Not könnte eine Tugend werden. Vielleicht wird zum ersten Mal seit der Reformation der Gedanke des Priestertums aller Gläubigen flächendeckend verwirklicht – gelebt durch Ehrenamtliche, die die Erzählung von Gott, Glaube und Kirche weitertragen.