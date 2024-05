Philipp Feichtenbeiner wird neuer Vorstand für Wirtschaft im Diakonischen Werk Bayern. Wie das Diakonische Werk am Donnerstag mitteilte, werde der Diplom-Kaufmann seine neue Stelle in Nürnberg am 1. September antreten.

Der 1984 in Fürth geborene Feichtenbeiner ist studierter Betriebswirtschaftler und Diplom-Kaufmann, heißt es in der Mitteilung. Er sei Bereichsleiter für Banken, Finanzen und Controlling in Düsseldorf gewesen und habe bei der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) als Senior Consultant unter anderem Digitalisierungsprozesse im Finanzwesen verantwortet.

Feichtenbeiner beherrsche Wirtschafts- und Finanzthemen exzellent und habe eine ausgewiesene Expertise im Bereich der Digitalisierung, sagte der Vorsitzende des Diakonischen Rates, Pfarrer Jochen Keßler-Rosa. Hinzu kämen Erfahrungen aus dem Umweltschutz sowie der Sozialen Arbeit, etwa der Behindertenhilfe. Er sei überzeugt, dass auch die über 1.300 Mitglieder der bayerischen Diakonie von Wissen und der Erfahrung des neuen Vorstands profitieren. Dies gelte umso mehr, als die wirtschaftliche Situation vieler diakonischer Träger gegenwärtig ausgesprochen angespannt sei, so Keßler-Rosa.

Philipp Feichtenbeiner wird zukünftig Teil des Dreier-Vorstandes aus der Vorstandsvorsitzenden und Diakoniepräsidentin Sabine Weingärtner und der Vorständin Soziales, Sandra Schuhmann.