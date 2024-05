Verabschiedung am 28. April

Friedrich Schuster geht nach 21 Jahren als Dekan in Fürth-Nord in den Ruhestand

"Just do it – einfach machen" ist ein Spruch, den sich Friedrich Schuster schon lange zu eigen gemacht hat – was auch mit der Kindheit des scheidenden Dekans im nördlichen Fürth zu tun hat. Vor der Verabschiedung am 28. April blickt der 67-Jährige nach vorne.

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten