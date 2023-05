Der Enkel des Augustinum-Gründers Georg Rückert (1914-1988), Johannes Rückert, verlässt das Sozialunternehmen mit Sitz in München Ende August auf eigenen Wunsch. Rückert werde in die Leitung eines anderen Sozialunternehmens eintreten, teilte das Augustinum mit. Johannes Rückert ist bisher als Mitglied der Konzerngeschäftsführung unter anderem für die bundesweit 23 Seniorenresidenzen der Gruppe zuständig. Seit 2010 ist er beim Augustinum, ab 2011 wurde er sukzessive in die Geschäftsführungen verschiedener Tochterunternehmen berufen, 2017 schließlich in die Konzerngeschäftsführung.

Das Augustinum wurde 1954 in München vom evangelischen Pfarrer Georg Rückert gegründet. Heute umfasst das Unternehmen 23 Seniorenwohnstifte, ein Krankenhaus sowie heilpädagogische Einrichtungen, Schulen und Internate. Der Konzern beschäftigt bundesweit rund 5.500 Mitarbeitende und hat einen Jahresumsatz von rund 400 Millionen Euro. Die Augustinum Gruppe ist gemeinnützig und Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche.