Neue Leiterin des Evangelischen Studienseminars für Pfarrausbildung in Nürnberg wird die Theologin Miriam Groß. Ab 1. Mai liegt die Leitung der zentralen landeskirchlichen Einrichtung zur Ausbildung von Pfarrern in ihren Händen, wie die bayerische Landeskirche am Freitag in München mitteilte. Mit Groß gewinne das Studienseminar "eine theologisch profilierte, ökumenisch versierte, international erfahrene und in kirchlichen wie gesellschaftlichen Kontexten bewanderte Persönlichkeit", hieß es.

Ihr Vikariat absolvierte Groß in Mittelfranken und Schottland, später arbeitete sie im Gemeindedienst in München und in New York. Seit Februar 2021 wirkt die promovierte Theologin als Pfarrerin und Seelsorgerin im Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Bamberg. Sie ist verheiratet und hat vier Kinder.

Die Begleitung von Menschen auf ihrem Weg ins Pfarramt verstehe sie als besonders verantwortungsvolle und beglückende Aufgabe, sagte Groß laut Mitteilung. Laut dem Leiter der Abteilung Personal im Landeskirchenamt, Oberkirchenrat Stefan Reimers, bringt sie Leitungserfahrung, eine team- und prozessorientierte Kommunikationskultur sowie ein starkes Netzwerk mit.

Ihre Schwerpunkte in interreligiösem Dialog, psychosozialer Notfallversorgung und ethischer Bildung verbänden sich mit einem tiefen Verständnis für die Herausforderungen im kirchlichen Dienst. Mit Groß' Berufung setze die Landeskirche ein Zeichen für eine "zukunftsgerichtete, praxisnahe und theologisch reflektierte Ausbildung im Pfarrberuf".