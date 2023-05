Nach monatelangen Auseinandersetzungen, die mit der Versetzung des früheren Pfarrers Hans-Joachim Gonser in den Ruhestand endeten, tritt am 1. Juni ein Nachfolger das Amt des evangelischen Pfarrers in Parsberg an. Wolfgang Döring übernehme die Pfarrstelle in der Oberpfälzer Kirchengemeinde, sagte Kirchenvorständin Ramona Bergler am Freitag. Der 60-Jährige sei ein erfahrener Pfarrer und komme aus der rheinischen Landeskirche nach Bayern.

Döring war 19 Jahre lang als Pfarrer im Kirchenkreis Moers tätig, zuletzt auf einer Pfarrstelle in der Kirchengemeinde Rheinkamp (Nordrheinwestfalen). Der Rheinländer wechselt aus persönlichen Gründen in die bayerische Landeskirche. "Der Liebe wegen", sagte Döring. Seine Lebensgefährtin stamme aus Vohburg.

Der frühere Pfarrer Gonser war am 1. November vergangenen Jahres wegen eines nachhaltig gestörten Vertrauensverhältnisses in den Ruhestand versetzt worden. Der Landeskirchenrat, eines der Leitungsgremien der evangelischen Landeskirche, habe keine Perspektive mehr darin gesehen, dass zwischen Gonser und dem Kirchenvorstand eine von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit entstehen könne, hieß es.

Nachdem der frühere Pfarrer gegen seine Ruhestandsversetzung Widerspruch eingelegt hat und das juristische Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, tritt Döring seine Stelle zunächst "in Vertretung" an. Die Pfarramtsführung habe weiterhin Pfarrer Konrad Schornbaum (Sulzbürg) inne.

Der Kirchenvorstand lernte den neuen Pfarrer bereits bei einem Gespräch kennen. "Ich bin überzeugt, dass er die Situation gut in den Griff bekommt. Wir sehen wieder positiv in die Zukunft", sagte Vertrauensfrau Bergler. "Bis die Blockaden nach solchen Zerwürfnissen gelöst werden können, braucht es seine Zeit", sagte Döring. Die Probleme wolle er gemeinsam mit der Kirchengemeinde und jedem Einzelnen angehen. Döring wird bei einem Festgottesdienst am 11. Juni (10 Uhr) durch die Neumarkter Dekanin Christiane Murner in der Michaelskirche in sein Amt eingeführt.