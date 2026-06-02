Im Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad möchte man deshalb bewusst einen anderen Akzent setzen. "Sommertage mit Sinn" heißt ein neues Angebot des Hauses im Fichtelgebirge. Keine Eventwoche. Kein Selbstoptimierungsseminar unter freiem Himmel. Sondern eine Auszeit, die Erholung, Natur, Gemeinschaft und spirituelle Impulse miteinander verbindet.

"Wir wollen Menschen etwas bieten, das über klassische Erholung hinausgeht", sagt Angela Hager, theologisch-pädagogischer Vorstand des EBZ Bad Alexandersbad. "Naturerlebnisse, Kultur, Impulse aus den Bereichen Gesundheit und Glaube — aber ohne Zwang."

Ein Ort zum Durchatmen

Dass viele Menschen genau nach solchen Orten suchen, erlebt Hager im Alltag des Hauses immer wieder. Nicht nur in Seminaren oder Veranstaltungen, sondern oft in ganz beiläufigen Gesprächen auf dem Flur oder beim Essen.

"Hier kann ich durchatmen, hier komme ich wieder zur Ruhe, das ist ein guter Ort", erzählen Gäste immer wieder. Gerade echte Begegnungen seien etwas, das Menschen im EBZ erleben würden — zwischen unterschiedlichen Gruppen, mit Mitarbeitenden oder einfach zufällig im Laufe eines Tages.

Die "Sommertage mit Sinn" sollen genau daran anknüpfen. Menschen können gemeinsam unterwegs sein und zugleich Freiräume für sich selbst finden. Niemand müsse permanent teilnehmen oder funktionieren.

"In einem Haus wie dem unseren kann ich allein sein — und bin beim Frühstück trotzdem nicht allein", sagt Hager.

Das Fichtelgebirge gehört dazu

Dass das Format ausgerechnet in Bad Alexandersbad stattfindet, ist für Hager kein Zufall. Das Fichtelgebirge sei weit mehr als eine schöne Kulisse.

"Unsere Umgebung gehört zur Auszeit unbedingt dazu", sagt sie. Die Kurwälder beginnen direkt vor der Haustür, bizarre Felsformationen prägen die Landschaft, dazu kommen Naturfreibad, Heilquelle und das Alexbad mit seinem Panoramabecken.

Schon früher wurde das Fichtelgebirge als "teutsches Paradies" beschrieben. Seine herbe Schönheit habe eine besondere Wirkung auf Menschen, meint Hager. Gerade weil die Region nicht auf Hochglanz getrimmt wirkt wie mancher Urlaubsort. Sondern ehrlich, ruhig und manchmal fast ein bisschen rau. Genau darin liegt ihr Reiz.

Auch Ausflüge gehören zu den Sommertagen — etwa in die Dorfkirchen des Dekanats Wunsiedel, ins benachbarte Böhmen oder ins Porzellanikon Selb. Gleichzeitig bleibt genügend Zeit, einfach einmal nichts zu tun.

Begegnungen zwischen Kaffeemaschine und Kapelle

Besonders wichtig sind Hager die Momente zwischen den eigentlichen Programmpunkten. Das, was sich nicht planen lässt.

"Begegnungen und Gespräche, die mich besonders berühren, geschehen oft nebenbei", erzählt sie. "Wenn wir beim Mittagessen noch etwas sitzenbleiben. Wenn ich Frühaufstehern bei Morgengrauen an der Kaffeemaschine begegne."

Oder wenn Menschen still in der Kapelle sitzen und sich Zeit nehmen. Die Kapelle liegt architektonisch mitten im Haus. Für Hager ist das mehr als nur ein bauliches Detail.

"Sie strahlt eine unaufdringliche Frömmigkeit aus, die berührt, ohne zu drängen."

"Willkommen und angenommen sein, wie man ist — das kann Kirche bedeuten. Hier lässt sich das erleben", sagt Hager.

Eine Gemeinschaft auf Zeit

Die "Sommertage mit Sinn" finden in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Vieles basiert auf Erfahrungen aus anderen Veranstaltungen des Hauses — auf Begegnungen, Gesprächen und dem Wunsch vieler Menschen, wenigstens für ein paar Tage aus ihrem Alltag auszusteigen.

Vielleicht ist genau das inzwischen fast schon Luxus geworden: nicht erreichbar sein zu müssen. Nicht dauernd reagieren zu müssen. Sondern einfach einmal irgendwo zu sitzen, auf die Wälder des Fichtelgebirges zu schauen und für einen Moment das Gefühl zu haben, dass die Welt auch ohne permanente Beschleunigung weiterläuft.



Die Sommertage finden vom 12. - 16. August 2026 und vom 17. - 21. August 2026 statt