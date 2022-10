Augsburg (epd). Johannes Eppelein übernimmt zum 1. Februar kommenden Jahres die A-Kantorenstelle an der evangelischen St. Anna Kirche in Augsburg. Der 34-Jährige folgt auf Christian Barthen, der an das Berner Münster wechselt und Dozent an der Hochschule der Künste in Bern wird, wie das Dekanat Augsburg mitteilte.

Eppelein wuchs in einem Pfarrhaus in Nittenau in der Oberpfalz auf. Später studierte er an der Hochschule für Musik und Theater München Evangelische Kirchenmusik sowie Chor-Dirigieren und Gesangspädagogik. Anschließend arbeitete er in Taufkirchen und München (Christuskirche), Rosenheim und Lahr im Schwarzwald.

Barthen leitet zum Abschluss seiner Tätigkeit als Kantor in Augsburg am 22. Oktober um 17 Uhr das Jubiläumskonzert zum 100. Geburtstag des Madrigalchors bei St. Anna. Gespielt wird das Oratorium "Messiah" von Georg Friedrich Händel. Außerdem wird Barthen am 23. Oktober um 10 Uhr im Gottesdienst in St. Anna verabschiedet.