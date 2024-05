Der neue Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe, Oliver Schuegraf (55), wird an diesem Samstag (25. Mai) mit einem Festgottesdienst in sein Amt eingeführt. Der Gottesdienst beginnt um 14 Uhr in der Stadtkirche von Bückeburg, wie die Landeskirche mitteilte. Die Einführung übernimmt der Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), Ralf Meister aus Hannover.

Der gebürtige Würzburger Schuegraf war Anfang November von der Landessynode, dem Kirchenparlament, einstimmig in das Leitungsamt gewählt worden. Er übernimmt die Nachfolge von Karl-Hinrich Manzke (66), der im Februar in den Ruhestand verabschiedet worden war. Schuegraf studierte evangelische Theologie in Erlangen, Bonn und Jerusalem. Bislang war er als Oberkirchenrat für das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes in Hannover tätig. Der promovierte Theologe gilt als Experte für ökumenische Grundsatzfragen und für den Dialog mit der römisch-katholischen Kirche. Schuegraf ist verheiratet und hat drei Kinder.

Als Pastor und Seelsorger arbeitete Schuegraf im englischen Coventry und im fränkischen Feuchtwangen. Seit 2011 ist er Vorsitzender der Nagelkreuzgemeinschaft in Deutschland. Diese Gemeinschaft ist ein weltweites Netzwerk von Kirchen für Frieden und Versöhnung, das auf die Zerstörung der Kathedrale von Coventry im November 1940 durch deutsche Bomben zurückgeht. Seine Amtszeit beträgt zunächst zehn Jahre, kann dann aber verlängert werden.