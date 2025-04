Ich bin keine studierte Theologin, aber eine von Christus berufene Schwester der Christusbruderschaft Falkenstein. Ich habe vor 53 Jahren den Ruf gehört: "Der Herr bedarf deiner", und meine Antwort: "Herr, hier bin ich" macht mein Leben reich und voller Dank.

Wie viele unvorhergesehene Stürme bringt das Leben, Gegenwinde, Ängste! Wer stillt meine beklemmenden Lebensfragen? Wo geht die Lebensreise hin, was ist der Sinn, was treibt mich wohin? Wohl dem, der mit der evangelischen Liederdichterin Hedwig von Redern beten kann: "Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und Du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, Dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug." Ein solcher Mensch war auch Dietrich Bonhoeffer.