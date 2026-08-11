In diesem Podcast geben elf Pfarrer*innen, eine Diakonin und ein Radiomann kurze Impulse mit Tiefgang, leicht und locker: Mal gibt es christliche inspirierende Weisheiten, mal lustige Erlebnisse mitten aus dem Leben und mal praktische Tipps, die beim Alltag-Meistern helfen. Unterhaltsam und mit Tiefgang!

Kontakt zum Podcast-Team "Kurz & gut":

Das Podcast-Team "Kurz & gut" leitet unser Redakteur Christoph Lefherz.

Die Autor*innen und ihre aktuellen Themenvorlieben:

  1. Alexander Seidel, Pfarrer in Wilhelmsdorf: "Markklösschen im Himmel?", "Mammutbaum in Deutschland"
  2. Arnica Mühlendyck, Diakonin und Öffentlichkeitsbeauftragte im Dekanat Coburg und beim VEDD e.V.
  3. Astrid Polzer, Pfarrerin bei Kirche Unterwegs: "Ostern - Don´t look up", "Muss ich dankbar sein?"
  4. Christiane Lehner, Dekanatsreferentin und Öffentlichkeitsbeauftragte in Fürth: "An Himmelfahrt in die Wolken starren", "Die Hassfalle", "Nö"
  5. Christoph Lefherz, Radiomann und Beauftragter für Verkündigung der ELKB für private Medien in Nordbayern: "Remigration", "Meine Patentante kommt in die 2. Pubertät"
  6. Claudia Kuchenbauer, Leiterin von Arbeitsstelle kokon für konstruktive Konfliktbearbeitung und KDV-Beratung: "Jedes Böhnchen ein Belöhnchen", "Mein Mann, der Sicherheitsbeauftragte"
  7. Erdmuth Meussling, Krankenhausseelsorgerin am Nürnberger Klinikum: "Surf-Jubel" und "Nuss im Grab"
  8. Eva Siemoneit-Wanke, Pfarrerin in Hagenbüchach und Kirchfembach: "Ilona räumt den Fasching auf", "Hallo Frau Gott"
  9. Frank Nie, Klinikseelsorger in Erlangen: "Schönes Alter mit Vogel", "Ich bin kein großer Kirchgänger"
  10. Hannes Schott, Pfarrer in Nürnberg St. Jakob: "Schlafmütze", "Peinlich, Gottesdienst vergessen"
  11. Jürgen Körnlein, Nürnberger Stadtdekan: "Adele: Easy on me", "Mit Putin an einem Tisch"
  12. Katharina Kemnitzer ist Schulpfarrerin in Hof: "Lieber Poesiealbum-Sprüche als gar keine Haltung", "Freitag der 13."
  13. Peter Aschoff, Pfarrer in Nürnberg-Zerzabelshof: "Typisch deutsch", "Bond plötzlich Papa"

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