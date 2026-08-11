In diesem Podcast geben elf Pfarrer*innen, eine Diakonin und ein Radiomann kurze Impulse mit Tiefgang, leicht und locker: Mal gibt es christliche inspirierende Weisheiten, mal lustige Erlebnisse mitten aus dem Leben und mal praktische Tipps, die beim Alltag-Meistern helfen. Unterhaltsam und mit Tiefgang!