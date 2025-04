Gastbeitrag

Dietrich Bonhoeffer war Theologe, Widerständler und Vordenker eines Christentums in Verantwortung. Doch in den USA wurde er jüngst für eine nationalistische Agenda instrumentalisiert. Was steckt wirklich hinter seiner Theologie? Das erklärt Theologe Florian Höhne in seinem Gastbeitrag.

Lesezeit: 9 Minuten

