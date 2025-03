Lieber Dietrich,

ich freue mich, dass ich Dir einen Nachruf schreiben darf. 80 Jahre ist es her, dass Dir ein zukunftsoffenes Leben entrissen wurde. Und weil Du unter Schmerzen und mit viel Angst eingewilligt hast in diesen mörderischen Weg, bist Du eine Art evangelischer Märtyrer geworden, eingetragen in den entsprechenden Kalendern. Ob Dir das recht ist, bezweifle ich allerdings. Aber Du weißt, dass wir Heilige brauchen, Heilige als Freunde Gottes. In der Schule seiner Freundschaft sind sie ihm ähnlich geworden. Sie haben ihr Leben auf Erden – wie Jesus selbst – ganz hingegeben, und sind ganz angekommen bei Gott. So schlagen sie für uns die Brücke von der irdischen zur himmlischen Gemeinde und sind uns Trost und Ansporn zugleich. Sie bringen uns auf den Geschmack der Hoffnung und wecken in uns die Sehnsucht nach der "Gemeinschaft der Heiligen" in der Ewigkeit.