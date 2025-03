Was war dieser Jesus für ein Mensch? Was machte ihn so besonders? Ist er tatsächlich Gottes Sohn und der ersehnte Messias? Solche und ähnliche Fragen werden sich die Menschen in der zweiten und dritten christlichen Generation gestellt haben. Markus versuchte, sie zu beantworten, indem er die Geschichte Jesu zu Papier brachte.

Über Markus selbst ist nichts überliefert. Trotzdem lässt sich seinem Evangelium entnehmen, dass er außerhalb Palästinas lebte und hauptsächlich für Menschen schrieb, die mit der jüdischen Tradition nicht vertraut waren. Markus übersetzte aramäische Ausdrücke für seine Leser und erklärte ihnen jüdische Ritualvorschriften. Ohne Umweg über Kindheitslegenden beginnt er bei der Taufe Jesu, berichtet von Jesu Lehren, Predigten und Wundertaten und von seiner Hinrichtung.