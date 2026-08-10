Das Herz, das für das feurige Wesen des Mystikers steht, ist sein Wappensymbol. Auf das "Schwert Gideons", das um der Gerechtigkeit willen auch gewaltbereit ist, hat er sich am Ende berufen. Der Regenbogen war das Zeichen der Bauern, unter dem sie 1525 in die Schlacht gegen die Fürsten zogen.

Das sind drei Aspekte des Wesens und Wirkens Thomas Müntzers. Ihn in gängige Kategorien einzuordnen ist nicht einfach. Gottsucher, Mystiker, Prophet, charismatischer Prediger, politischer Aktivist – nichts davon trifft ganz zu. Luther und seine Getreuen haben sich an seiner Erfahrungsmystik gestoßen, die davon ausging, dass Gott nicht nur durch das äußere Wort der Heiligen Schrift redet, sondern Menschen unmittelbar in der Seele ansprechen kann, wie die Bibel selbst berichtet!