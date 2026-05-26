Diese Zeilen stammen von dem persischen Mystiker Rumi (1207-1273), einem der bekanntesten Vertreter des Sufismus. Das Gedicht macht deutlich, dass die Liebe im Zentrum dieser Mystik steht. Die Liebe zu Gott und den Menschen (einschließlich der gesamten Schöpfung) wird dabei verstanden als die alles andere überstrahlende Grundkraft des Lebens. Das Lebensziel eines Sufis besteht darin, die Liebe Allahs unmittelbar zu erfahren und weiterzugeben.

"Durch die Liebe ward das Bittre süß und hold, / durch die Liebe ward das Kupfer reines Gold, / durch die Liebe ward die Hefe rein und klar, / die Liebe bot der Krankheit Heilung dar, / durch die Liebe wird belebet, wer entschlafen, / durch Liebe werden Könige zu Sklaven. / Die Liebe macht das tote Brot zur Seele, / macht ewig die vergängliche, die Seele!"

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