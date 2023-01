Aber, betont Tiedemann:

"Diese Menschen gehören zu uns. Sie hätten gewollt, dass man ihrer gedenkt als zu Unrecht Ermordeter - nicht als psychisch Kranker."

Die Arbeit der Initiative hat vieles in Bewegung gebracht: 2017 erinnerte der Bundestag am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, erstmals an all jene, die durch das NS-"Euthanasie"-Programm ermordet worden waren. 2018 wurde das Archivgesetz geändert, sodass Nachfahren leichter Akteneinsicht bekommen.

Wer in den 1930er-Jahren an Geist und Seele erkrankte, hatte wenig Möglichkeiten: Entweder die Familie kümmerte sich oder - wenn das nicht mehr ging - man wurde stationär betreut. Medizinische Behandlung, therapeutische Angebote, Wohngemeinschaften für Betroffene? Fehlanzeige. "Die Leute waren nicht zur Strafe in den Einrichtungen, sondern weil sie draußen nicht leben konnten", erklärt Sibylle von Tiedemann. Sie versteht die Neugier heutiger Geschichtsinteressierter an den Diagnosen, doch ihr Ziel ist, Empathie zu wecken: "Wichtiger als die Frage, was der Mensch hatte, ist: Wer war der Mensch?"

Das zentrale Selektionskriterium für die NS-Ideologen war ohnehin nicht die Diagnose, sondern die Arbeitsfähigkeit. Wer nicht mehr in der Klinikküche, der Landwirtschaft oder der Wäscherei mithelfen konnte, war "unnütz". Kamen dann noch hohe Pflegebedürftigkeit oder auffälliges Verhalten hinzu, war das Todesurteil praktisch gefällt.

"Man wollte die Menschen loswerden, die zu teuer waren",

sagt Tiedemann. Am 18. Januar 1940 ging der erste Transport mit 25 Menschen vom Klinikum Eglfing-Haar in eine Tötungsanstalt, wo die Menschen im Rahmen der berüchtigten T4-Aktion mit Gas umgebracht wurden. Dass da ein Mordprogramm lief, sei auch den Angehörigen bald klargeworden. Doch erst die Predigt des Münsteraner Bischofs Clemens August Graf von Galen am 3. August 1941 stoppte das T4-Programm - nicht jedoch das Morden.

In der Folge hätten Anstaltsleiter die Kranken durch überdosierte Medikation, durch Einstellung der Pflege oder durch wochenlange "Hungerkost" zu Tode gebracht. Die "Euthanasie"-Opfer seien "mit Abstand die zweitgrößte Opfergruppe nach den Juden", betont von Tiedemann - und das heutige Isar-Amper-Klinikum in Haar habe im Raum München nach dem KZ Dachau die meisten NS-Ermordeten zu verzeichnen. Dank der Akten könne man genau sagen, in welchem der Pavillons wie viele Menschen ermordet wurden.

Sibylle von Tiedemann ermutigt Angehörige zu Nachforschungen: "Es gibt noch viele Akten." Und obwohl die Arbeit am Gedenkbuch für die Münchner "Euthanasie"-Opfer beendet sei, seien viele Fragen offen: Wurden alte, behinderte, kranke Menschen wirklich nur in staatlichen Einrichtungen getötet? Was passierte in kirchlichen Pflegeeinrichtungen oder in Altenheimen? "Das ist noch nicht systematisch erforscht", sagt die Historikerin.

Die letzte große Aktion der Gedenkinitiative vor Corona war eine Gruppenreise im Juni 2019 zur Gedenkstätte Hartheim. Josef Held war einer von 60 Mitreisenden: "Erstmals hat es eine Rolle gespielt, dass ich der Enkel meiner Großmutter bin", erinnert er sich. Ihren Namen in einem öffentlichen Rahmen laut auszusprechen, sei ihm schwergefallen. Doch er ist froh, ihr Schicksal jetzt zu kennen. "Die Beziehung zu den Familienangehörigen ist seither klarer - es gibt kein dunkles Geheimnis mehr im Raum", sagt er. Seine Großmutter habe jetzt ihren Platz in der Familie und in der Gesellschaft bekommen.