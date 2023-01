Ein Wahlgremium aus Kirchenvorstand und Dekanatsausschuss habe Veronika Zieske zur Dekanin des evangelischen Dekanatsbezirks Altdorf gewählt, teilte das Büro der Nürnberger Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern am Montag mit.

Zieske werde das Amt voraussichtlich im Frühjahr dieses Jahres antreten. Sie wird auch Pfarrerin der Kirchengemeinde Altdorf-Eismannsberg. Veronika Zieske folgt als Dekanin auf Martin Adel, der im vergangenen Jahr nach längerer Krankheit verstorben ist.

Die neue Dekanin stammt aus Passau und kam nach dem Theologiestudium in Marburg, Heidelberg und Zürich und dem anschließenden Vikariat in Weißenburg als Pfarrerin nach Etzelwang und Amberg, heißt es in der Mitteilung.

Seit 2013 sei sie Studienleiterin an der Gemeindeakademie in Rummelsberg und dort für die Fort- und Weiterbildung von kirchlichen Führungskräften, als Beraterin für Kirchen- und Gemeindeentwicklung, sowie für das Coaching Einzelner und von Gruppen zuständig. Die Theologin ist verheiratet mit Jörg Breu, der Dekan in Regensburg ist.

Mit Pfarrerin Zieske sei eine kompetente Leitungsperson und einladende Theologin mit sehr viel Gemeinde- und Beratungserfahrung gewonnen worden, sagte Hann von Weyhern. Gemeinsam mit den Haupt- und Ehrenamtlichen wolle sie das kirchliche und sozialdiakonische Leben im Dekanatsbezirk Altdorf gestalten, sagte die neue Dekanin nach ihrer Wahl.

"Ich erlebe hier Menschen, denen ihr Glaube wichtig ist und die sich vielfältig für Kirche und Gesellschaft engagieren." Mit ihnen wolle sie Fragen der Zukunft angehen und weiterentwickeln, was schon auf einem guten Weg sei.

Das Dekanat Altdorf umfasst 13 Kirchengemeinden mit knapp 28.000 Gemeindegliedern.