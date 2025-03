Interview Nürnberger Stadtpatron

500 Jahre Heiligsprechung: Warum Sebaldus bis heute Nürnbergs besonderer Stadtpatron ist

Ein katholischer Heiliger in einer evangelischen Kirche? In Nürnberg ist das Realität. Pfarrer Martin Brons erklärt, wie Sebaldus zum Stadtpatron wurde, warum seine Gebeine die Reformation überstanden und was zum 500. Jubiläumsjahr 2025 geplant ist.

Lesezeit: 6 Minuten

6 Minuten