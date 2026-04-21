Die Aktion "einfach heiraten" hat ihre Wurzeln in Bayern und wird 2026 erstmals bundesweit gemeinsam von der EKD und zwölf Landeskirchen durchgeführt. Paare haben die Chance, sich am 26. Juni 2026 spontan segnen oder evangelisch trauen zu lassen – auch an außergewöhnlichen Orten in ganz Bayern.

Ob auf einer Skisprungschanze, im Kirchgarten, in einer Schlosskapelle oder einer Flughafenkapelle: Bereits zum vierten Mal findet die beliebte Aktion statt – mit wachsendem Zuspruch.

Neuer Rekord

2025 war "einfach heiraten" ein neuer Rekord: An 56 Orten in Bayern öffneten Kirchen und Gemeinden ihre Türen, und insgesamt 801 Paare sagten Ja. 2026 wächst die Aktion über Bayern hinaus zur deutschlandweiten Bewegung. An insgesamt 317 Orten in Deutschland findet sie statt, davon liegen 64 in Bayern.

Das Konzept ist bewusst niedrigschwellig gehalten. Ob völlig spontan oder länger geplant, mit oder ohne Trauschein, nach wenigen Tagen oder vielen Jahren, mit vielen Gästen oder nur zu zweit: Nur die Liebe zählt.

Für wen ist "einfach heiraten" gedacht?

Die Aktion richtet sich an ein breites Spektrum von Paaren – nicht nur an Paare, die schon standesamtlich verheiratet sind, sondern auch an alle, die einen Segen empfangen möchten: für ihre queere Liebe, anlässlich ihres Hochzeitsjubiläums oder für den weiteren gemeinsamen Lebensweg.

Paaren wird empfohlen, entweder spontan vorbeizukommen oder sich kurz vorher im zuständigen Pfarramt anzumelden. Für Blumenschmuck, musikalische Begleitung und einen kleinen Umtrunk ist überall gesorgt.

So läuft die evangelische Trauung oder Segnung ab

Der Ablauf ist denkbar einfach. Ein:e Pfarrer:in nimmt sich Zeit für ein persönliches Gespräch – die Paare können von sich erzählen und was sie als Paar ausmacht. Sie wählen einen Bibelspruch als Trauspruch und suchen sich aus einer Playlist ihre Musik aus. Dann beginnt ihre Feier, bei der sie im Mittelpunkt stehen – mit Gottes Segen für den gemeinsamen Weg.

"Einfach heiraten" geht in Jeans und T-Shirt oder in Anzug und Kleid, piekfein oder locker, in Weiß oder Bunt. Die Atmosphäre soll festlich sein – aber ohne den Druck einer perfekten Hochzeitsplanung.

Wer gesegnet werden möchte, kann einfach kommen. Auch, wer nicht evangelisch ist, ist herzlich willkommen. Wer kirchlich getraut werden möchte, bringt die standesamtliche Eheurkunde mit – zudem muss eine Person evangelisch sein. Für Segnungen sind keine formalen Voraussetzungen nötig. Die Teilnahme kostet in allen Fällen nichts.

Da der 26. Juni 2026 ein Freitag ist, finden viele Trauungen und Segnungen am Nachmittag statt – manche Gemeinden beginnen bereits am Vormittag, andere segnen noch bis in die Abendstunden.

Hier findet ihr alle Orte in Bayern. Sollte eure Gemeinde noch nicht in der Liste zu finden sein, schreibt uns einfach – und wir ergänzen euch gerne. Für mehr Termine, auch außerhalb Bayern, schaut auf der Seite der Aktion einfachheiraten.info vorbei. Weitere Informationen findet ihr auch auf der Seite der Segen.Servicestelle.

Übersicht aller Termine von "einfach heiraten" 2026 in Bayern

Ort / Kirche Zeit Alzenau, Peter und Paul 14:00 – 19:00 Uhr Amberg, Paulanerkirche 12:00 – 18:00 Uhr Ansbach, Schwanenritterkapelle St. Gumbertus 11:00 – 21:00 Uhr Aschaffenburg, Christuskirche 15:00 – 21:00 Uhr Augsburg, St. Anna 11:00 – 21:00 Uhr Bad Kissingen, Erlöserkirche 14:00 – 17:00 Uhr Bad Neustadt/Saale, Christuskirche Sonntag, 28.06.2026, 14:30 Uhr (Segensgottesdienst für Jubelpaare) Bad Reichenhall, Stadtkirche 15:00 – 20:00 Uhr Bayreuth, St. Johannis 14:00 – 20:00 Uhr Burghausen, Friedenskirche 14:00 – 19:00 Uhr Burgbernheim, St. Johannis 10:00 – 18:30 Uhr Dachau, Gnadenkirche 12:00 – 20:00 Uhr Dinkelsbühl, Heilig-Geist-Kirche 15:00 – 18:00 Uhr Dombühl, St. Veit 13:00 – 16:00 Uhr Donauwörth, Christuskirche 09:00 – 21:00 Uhr Ellwangen, Evangelische Stadtkirche 13:00 – 19:00 Uhr Feuchtwangen, Garten des Dekanates 13:00 – 17:00 Uhr Feuchtwangen, Stiftskirche, Altarraum und Türmerstube 13:00 – 17:00 Uhr Feuchtwangen, Johanniskirche 13:00 – 17:00 Uhr Freising, Flughafen München, Christophorus-Kapelle 14:00 – 20:00 Uhr Fürth i.B., Heilig-Geist-Kirche 14:00 – 18:00 Uhr Herrsching, Erlöserkirche 12:00 – 21:00 Uhr Hersbruck, Stadtkirche 10:00 – 18:00 Uhr Hof, St. Lorenzkirche und Lorenzpark 14:00 – 19:00 Uhr Höchheim/OT Irmelshausen, St. Jakobuskirche 15:00 – 17:00 Uhr Hohenschwangau, Tegelberg 10:00 – 16:00 Uhr Holzkirchen, Segenskirche 11:00 – 20:00 Uhr Igensdorf, St. Georg 10:00 – 18:00 Uhr Ingolstadt, Matthäuskirche 15:00 – 22:00 Uhr Kaufbeuren, Dreifaltigkeitskirche 11:00 – 19:00 Uhr Kelheim, Matthäuskirche 14:00 – 18:00 Uhr Kempten, St. Mangkirche 11:00 – 23:00 Uhr Kitzingen, Stadtkirche 12:00 – 18:00 Uhr Kreuzwertheim, Kirche zum Heiligen Kreuz 15:00 – 18:00 Uhr Landsberg am Lech, Christuskirche 14:00 – 18:00 Uhr Memmingen, Kinderlehrkirche 11:00 – 20:00 Uhr Mitterfels, Heilig-Geist-Kirche 11:00 – 18:00 Uhr München (Bogenhausen), Dreieinigkeitskirche 13:00 – 21:00 Uhr München (Neuhausen-Nymphenburg), Christuskirche 11:00 – 21:00 Uhr Münchberg, Stadtkirche 14:00 – 21:00 Uhr Neu-Ulm, Petruskirche 10:00 – 17:00 Uhr Neumarkt i.d.Oberpfalz, Christuskirche 15:00 – 19:00 Uhr Nürnberg, Gebärdensprachliche Kirchengemeinde 16:00 – 20:00 Uhr Nürnberg, Kirche St. Martha 11:00 – 17:00 Uhr Nürnberg, St. Jakobskirche 11:00 – 18:30 Uhr Nürnberg, St. Johanniskirche 12:00 – 19:00 Uhr Oberammergau, Kreuzkirche 14:00 – 19:00 Uhr Oberstdorf, ORLEN Arena – Gläserner Schanzenturm der Skisprungschanze 09:00 – 20:00 Uhr Olching, Johanneskirche 12:00 – 21:00 Uhr Pappenheim, Weidenkirche 11:00 – 19:00 Uhr Passau, St. Matthäus 11:00 – 19:00 Uhr Regensburg, Dreieinigkeitskirche 16:00 – 22:00 Uhr Regensburg, Garten des Gustav-Adolf-Wiener Hauses 16:00 – 22:00 Uhr Rödental/Coburg, Klosteranlage Mönchröden 10:00 – 18:00 Uhr Rosenheim, Erlöserkirche 15:00 – 19:00 Uhr Rothenburg o.d.T., Stadtpfarrkirche St. Jakob 10:00 – 18:00 Uhr Schlüsselfeld, St. Gallus 17:00 – 21:00 Uhr Selb, Stadtkirche St. Andreas 14:00 – 19:00 Uhr Stein, Martin-Luther-Kirche 14:00 – 18:00 Uhr Traunstein, Auferstehungskirche 12:00 – 20:00 Uhr Uttenreuth, Matthäuskirche 15:00 – 21:00 Uhr Vohenstrauß, Evangelische Kirche 16:00 – 22:00 Uhr Wilhermsdorf, Evangelische Kirche 11:00 – 20:00 Uhr Winterhausen, St. Nikolauskirche 16:00 – 20:00 Uhr Zeil am Main, Evangelische Kirche 10:00 – 20:00 Uhr

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