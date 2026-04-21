Die Aktion "einfach heiraten" hat ihre Wurzeln in Bayern und wird 2026 erstmals bundesweit gemeinsam von der EKD und zwölf Landeskirchen durchgeführt. Paare haben die Chance, sich am 26. Juni 2026 spontan segnen oder evangelisch trauen zu lassen – auch an außergewöhnlichen Orten in ganz Bayern.
Ob auf einer Skisprungschanze, im Kirchgarten, in einer Schlosskapelle oder einer Flughafenkapelle: Bereits zum vierten Mal findet die beliebte Aktion statt – mit wachsendem Zuspruch.
Neuer Rekord
2025 war "einfach heiraten" ein neuer Rekord: An 56 Orten in Bayern öffneten Kirchen und Gemeinden ihre Türen, und insgesamt 801 Paare sagten Ja. 2026 wächst die Aktion über Bayern hinaus zur deutschlandweiten Bewegung. An insgesamt 317 Orten in Deutschland findet sie statt, davon liegen 64 in Bayern.
Das Konzept ist bewusst niedrigschwellig gehalten. Ob völlig spontan oder länger geplant, mit oder ohne Trauschein, nach wenigen Tagen oder vielen Jahren, mit vielen Gästen oder nur zu zweit: Nur die Liebe zählt.
Für wen ist "einfach heiraten" gedacht?
Die Aktion richtet sich an ein breites Spektrum von Paaren – nicht nur an Paare, die schon standesamtlich verheiratet sind, sondern auch an alle, die einen Segen empfangen möchten: für ihre queere Liebe, anlässlich ihres Hochzeitsjubiläums oder für den weiteren gemeinsamen Lebensweg.
Paaren wird empfohlen, entweder spontan vorbeizukommen oder sich kurz vorher im zuständigen Pfarramt anzumelden. Für Blumenschmuck, musikalische Begleitung und einen kleinen Umtrunk ist überall gesorgt.
So läuft die evangelische Trauung oder Segnung ab
Der Ablauf ist denkbar einfach. Ein:e Pfarrer:in nimmt sich Zeit für ein persönliches Gespräch – die Paare können von sich erzählen und was sie als Paar ausmacht. Sie wählen einen Bibelspruch als Trauspruch und suchen sich aus einer Playlist ihre Musik aus. Dann beginnt ihre Feier, bei der sie im Mittelpunkt stehen – mit Gottes Segen für den gemeinsamen Weg.
"Einfach heiraten" geht in Jeans und T-Shirt oder in Anzug und Kleid, piekfein oder locker, in Weiß oder Bunt. Die Atmosphäre soll festlich sein – aber ohne den Druck einer perfekten Hochzeitsplanung.
Wer gesegnet werden möchte, kann einfach kommen. Auch, wer nicht evangelisch ist, ist herzlich willkommen. Wer kirchlich getraut werden möchte, bringt die standesamtliche Eheurkunde mit – zudem muss eine Person evangelisch sein. Für Segnungen sind keine formalen Voraussetzungen nötig. Die Teilnahme kostet in allen Fällen nichts.
Da der 26. Juni 2026 ein Freitag ist, finden viele Trauungen und Segnungen am Nachmittag statt – manche Gemeinden beginnen bereits am Vormittag, andere segnen noch bis in die Abendstunden.
Hier findet ihr alle Orte in Bayern. Sollte eure Gemeinde noch nicht in der Liste zu finden sein, schreibt uns einfach – und wir ergänzen euch gerne. Für mehr Termine, auch außerhalb Bayern, schaut auf der Seite der Aktion einfachheiraten.info vorbei. Weitere Informationen findet ihr auch auf der Seite der Segen.Servicestelle.
Übersicht aller Termine von "einfach heiraten" 2026 in Bayern
|Ort / Kirche
|Zeit
|Alzenau, Peter und Paul
|14:00 – 19:00 Uhr
|Amberg, Paulanerkirche
|12:00 – 18:00 Uhr
|Ansbach, Schwanenritterkapelle St. Gumbertus
|11:00 – 21:00 Uhr
|Aschaffenburg, Christuskirche
|15:00 – 21:00 Uhr
|Augsburg, St. Anna
|11:00 – 21:00 Uhr
|Bad Kissingen, Erlöserkirche
|14:00 – 17:00 Uhr
|Bad Neustadt/Saale, Christuskirche
|Sonntag, 28.06.2026, 14:30 Uhr (Segensgottesdienst für Jubelpaare)
|Bad Reichenhall, Stadtkirche
|15:00 – 20:00 Uhr
|Bayreuth, St. Johannis
|14:00 – 20:00 Uhr
|Burghausen, Friedenskirche
|14:00 – 19:00 Uhr
|Burgbernheim, St. Johannis
|10:00 – 18:30 Uhr
|Dachau, Gnadenkirche
|12:00 – 20:00 Uhr
|Dinkelsbühl, Heilig-Geist-Kirche
|15:00 – 18:00 Uhr
|Dombühl, St. Veit
|13:00 – 16:00 Uhr
|Donauwörth, Christuskirche
|09:00 – 21:00 Uhr
|Ellwangen, Evangelische Stadtkirche
|13:00 – 19:00 Uhr
|Feuchtwangen, Garten des Dekanates
|13:00 – 17:00 Uhr
|Feuchtwangen, Stiftskirche, Altarraum und Türmerstube
|13:00 – 17:00 Uhr
|Feuchtwangen, Johanniskirche
|13:00 – 17:00 Uhr
|Freising, Flughafen München, Christophorus-Kapelle
|14:00 – 20:00 Uhr
|Fürth i.B., Heilig-Geist-Kirche
|14:00 – 18:00 Uhr
|Herrsching, Erlöserkirche
|12:00 – 21:00 Uhr
|Hersbruck, Stadtkirche
|10:00 – 18:00 Uhr
|Hof, St. Lorenzkirche und Lorenzpark
|14:00 – 19:00 Uhr
|Höchheim/OT Irmelshausen, St. Jakobuskirche
|15:00 – 17:00 Uhr
|Hohenschwangau, Tegelberg
|10:00 – 16:00 Uhr
|Holzkirchen, Segenskirche
|11:00 – 20:00 Uhr
|Igensdorf, St. Georg
|10:00 – 18:00 Uhr
|Ingolstadt, Matthäuskirche
|15:00 – 22:00 Uhr
|Kaufbeuren, Dreifaltigkeitskirche
|11:00 – 19:00 Uhr
|Kelheim, Matthäuskirche
|14:00 – 18:00 Uhr
|Kempten, St. Mangkirche
|11:00 – 23:00 Uhr
|Kitzingen, Stadtkirche
|12:00 – 18:00 Uhr
|Kreuzwertheim, Kirche zum Heiligen Kreuz
|15:00 – 18:00 Uhr
|Landsberg am Lech, Christuskirche
|14:00 – 18:00 Uhr
|Memmingen, Kinderlehrkirche
|11:00 – 20:00 Uhr
|Mitterfels, Heilig-Geist-Kirche
|11:00 – 18:00 Uhr
|München (Bogenhausen), Dreieinigkeitskirche
|13:00 – 21:00 Uhr
|München (Neuhausen-Nymphenburg), Christuskirche
|11:00 – 21:00 Uhr
|Münchberg, Stadtkirche
|14:00 – 21:00 Uhr
|Neu-Ulm, Petruskirche
|10:00 – 17:00 Uhr
|Neumarkt i.d.Oberpfalz, Christuskirche
|15:00 – 19:00 Uhr
|Nürnberg, Gebärdensprachliche Kirchengemeinde
|16:00 – 20:00 Uhr
|Nürnberg, Kirche St. Martha
|11:00 – 17:00 Uhr
|Nürnberg, St. Jakobskirche
|11:00 – 18:30 Uhr
|Nürnberg, St. Johanniskirche
|12:00 – 19:00 Uhr
|Oberammergau, Kreuzkirche
|14:00 – 19:00 Uhr
|Oberstdorf, ORLEN Arena – Gläserner Schanzenturm der Skisprungschanze
|09:00 – 20:00 Uhr
|Olching, Johanneskirche
|12:00 – 21:00 Uhr
|Pappenheim, Weidenkirche
|11:00 – 19:00 Uhr
|Passau, St. Matthäus
|11:00 – 19:00 Uhr
|Regensburg, Dreieinigkeitskirche
|16:00 – 22:00 Uhr
|Regensburg, Garten des Gustav-Adolf-Wiener Hauses
|16:00 – 22:00 Uhr
|Rödental/Coburg, Klosteranlage Mönchröden
|10:00 – 18:00 Uhr
|Rosenheim, Erlöserkirche
|15:00 – 19:00 Uhr
|Rothenburg o.d.T., Stadtpfarrkirche St. Jakob
|10:00 – 18:00 Uhr
|Schlüsselfeld, St. Gallus
|17:00 – 21:00 Uhr
|Selb, Stadtkirche St. Andreas
|14:00 – 19:00 Uhr
|Stein, Martin-Luther-Kirche
|14:00 – 18:00 Uhr
|Traunstein, Auferstehungskirche
|12:00 – 20:00 Uhr
|Uttenreuth, Matthäuskirche
|15:00 – 21:00 Uhr
|Vohenstrauß, Evangelische Kirche
|16:00 – 22:00 Uhr
|Wilhermsdorf, Evangelische Kirche
|11:00 – 20:00 Uhr
|Winterhausen, St. Nikolauskirche
|16:00 – 20:00 Uhr
|Zeil am Main, Evangelische Kirche
|10:00 – 20:00 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr.