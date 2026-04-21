Die Aktion "einfach heiraten" hat ihre Wurzeln in Bayern und wird 2026 erstmals bundesweit gemeinsam von der EKD und zwölf Landeskirchen durchgeführt. Paare haben die Chance, sich am 26. Juni 2026 spontan segnen oder evangelisch trauen zu lassen – auch an außergewöhnlichen Orten in ganz Bayern.

Ob auf einer Skisprungschanze, im Kirchgarten, in einer Schlosskapelle oder einer Flughafenkapelle: Bereits zum vierten Mal findet die beliebte Aktion statt – mit wachsendem Zuspruch.

Neuer Rekord

2025 war "einfach heiraten" ein neuer Rekord: An 56 Orten in Bayern öffneten Kirchen und Gemeinden ihre Türen, und insgesamt 801 Paare sagten Ja. 2026 wächst die Aktion über Bayern hinaus zur deutschlandweiten Bewegung. An insgesamt 317 Orten in Deutschland findet sie statt, davon liegen 64 in Bayern.

Das Konzept ist bewusst niedrigschwellig gehalten. Ob völlig spontan oder länger geplant, mit oder ohne Trauschein, nach wenigen Tagen oder vielen Jahren, mit vielen Gästen oder nur zu zweit: Nur die Liebe zählt.

Für wen ist "einfach heiraten" gedacht?

Die Aktion richtet sich an ein breites Spektrum von Paaren – nicht nur an Paare, die schon standesamtlich verheiratet sind, sondern auch an alle, die einen Segen empfangen möchten: für ihre queere Liebe, anlässlich ihres Hochzeitsjubiläums oder für den weiteren gemeinsamen Lebensweg.

Paaren wird empfohlen, entweder spontan vorbeizukommen oder sich kurz vorher im zuständigen Pfarramt anzumelden. Für Blumenschmuck, musikalische Begleitung und einen kleinen Umtrunk ist überall gesorgt.

So läuft die evangelische Trauung oder Segnung ab

Der Ablauf ist denkbar einfach. Ein:e Pfarrer:in nimmt sich Zeit für ein persönliches Gespräch – die Paare können von sich erzählen und was sie als Paar ausmacht. Sie wählen einen Bibelspruch als Trauspruch und suchen sich aus einer Playlist ihre Musik aus. Dann beginnt ihre Feier, bei der sie im Mittelpunkt stehen – mit Gottes Segen für den gemeinsamen Weg.

"Einfach heiraten" geht in Jeans und T-Shirt oder in Anzug und Kleid, piekfein oder locker, in Weiß oder Bunt. Die Atmosphäre soll festlich sein – aber ohne den Druck einer perfekten Hochzeitsplanung.

Wer gesegnet werden möchte, kann einfach kommen. Auch, wer nicht evangelisch ist, ist herzlich willkommen. Wer kirchlich getraut werden möchte, bringt die standesamtliche Eheurkunde mit – zudem muss eine Person evangelisch sein. Für Segnungen sind keine formalen Voraussetzungen nötig. Die Teilnahme kostet in allen Fällen nichts.

Da der 26. Juni 2026 ein Freitag ist, finden viele Trauungen und Segnungen am Nachmittag statt – manche Gemeinden beginnen bereits am Vormittag, andere segnen noch bis in die Abendstunden.

Hier findet ihr alle Orte in Bayern. Sollte eure Gemeinde noch nicht in der Liste zu finden sein, schreibt uns einfach – und wir ergänzen euch gerne. Für mehr Termine, auch außerhalb Bayern, schaut auf der Seite der Aktion einfachheiraten.info vorbei. Weitere Informationen findet ihr auch auf der Seite der Segen.Servicestelle.

Übersicht aller Termine von "einfach heiraten" 2026 in Bayern

Ort / Kirche Zeit
Alzenau, Peter und Paul 14:00 – 19:00 Uhr
Amberg, Paulanerkirche 12:00 – 18:00 Uhr
Ansbach, Schwanenritterkapelle St. Gumbertus 11:00 – 21:00 Uhr
Aschaffenburg, Christuskirche 15:00 – 21:00 Uhr
Augsburg, St. Anna 11:00 – 21:00 Uhr
Bad Kissingen, Erlöserkirche 14:00 – 17:00 Uhr
Bad Neustadt/Saale, Christuskirche Sonntag, 28.06.2026, 14:30 Uhr (Segensgottesdienst für Jubelpaare)
Bad Reichenhall, Stadtkirche 15:00 – 20:00 Uhr
Bayreuth, St. Johannis 14:00 – 20:00 Uhr
Burghausen, Friedenskirche 14:00 – 19:00 Uhr
Burgbernheim, St. Johannis 10:00 – 18:30 Uhr
Dachau, Gnadenkirche 12:00 – 20:00 Uhr
Dinkelsbühl, Heilig-Geist-Kirche 15:00 – 18:00 Uhr
Dombühl, St. Veit 13:00 – 16:00 Uhr
Donauwörth, Christuskirche 09:00 – 21:00 Uhr
Ellwangen, Evangelische Stadtkirche 13:00 – 19:00 Uhr
Feuchtwangen, Garten des Dekanates 13:00 – 17:00 Uhr
Feuchtwangen, Stiftskirche, Altarraum und Türmerstube 13:00 – 17:00 Uhr
Feuchtwangen, Johanniskirche 13:00 – 17:00 Uhr
Freising, Flughafen München, Christophorus-Kapelle 14:00 – 20:00 Uhr
Fürth i.B., Heilig-Geist-Kirche 14:00 – 18:00 Uhr
Herrsching, Erlöserkirche 12:00 – 21:00 Uhr
Hersbruck, Stadtkirche 10:00 – 18:00 Uhr
Hof, St. Lorenzkirche und Lorenzpark 14:00 – 19:00 Uhr
Höchheim/OT Irmelshausen, St. Jakobuskirche 15:00 – 17:00 Uhr
Hohenschwangau, Tegelberg 10:00 – 16:00 Uhr
Holzkirchen, Segenskirche 11:00 – 20:00 Uhr
Igensdorf, St. Georg 10:00 – 18:00 Uhr
Ingolstadt, Matthäuskirche 15:00 – 22:00 Uhr
Kaufbeuren, Dreifaltigkeitskirche 11:00 – 19:00 Uhr
Kelheim, Matthäuskirche 14:00 – 18:00 Uhr
Kempten, St. Mangkirche 11:00 – 23:00 Uhr
Kitzingen, Stadtkirche 12:00 – 18:00 Uhr
Kreuzwertheim, Kirche zum Heiligen Kreuz 15:00 – 18:00 Uhr
Landsberg am Lech, Christuskirche 14:00 – 18:00 Uhr
Memmingen, Kinderlehrkirche 11:00 – 20:00 Uhr
Mitterfels, Heilig-Geist-Kirche 11:00 – 18:00 Uhr
München (Bogenhausen), Dreieinigkeitskirche 13:00 – 21:00 Uhr
München (Neuhausen-Nymphenburg), Christuskirche 11:00 – 21:00 Uhr
Münchberg, Stadtkirche 14:00 – 21:00 Uhr
Neu-Ulm, Petruskirche 10:00 – 17:00 Uhr
Neumarkt i.d.Oberpfalz, Christuskirche 15:00 – 19:00 Uhr
Nürnberg, Gebärdensprachliche Kirchengemeinde 16:00 – 20:00 Uhr
Nürnberg, Kirche St. Martha 11:00 – 17:00 Uhr
Nürnberg, St. Jakobskirche 11:00 – 18:30 Uhr
Nürnberg, St. Johanniskirche 12:00 – 19:00 Uhr
Oberammergau, Kreuzkirche 14:00 – 19:00 Uhr
Oberstdorf, ORLEN Arena – Gläserner Schanzenturm der Skisprungschanze 09:00 – 20:00 Uhr
Olching, Johanneskirche 12:00 – 21:00 Uhr
Pappenheim, Weidenkirche 11:00 – 19:00 Uhr
Passau, St. Matthäus 11:00 – 19:00 Uhr
Regensburg, Dreieinigkeitskirche 16:00 – 22:00 Uhr
Regensburg, Garten des Gustav-Adolf-Wiener Hauses 16:00 – 22:00 Uhr
Rödental/Coburg, Klosteranlage Mönchröden 10:00 – 18:00 Uhr
Rosenheim, Erlöserkirche 15:00 – 19:00 Uhr
Rothenburg o.d.T., Stadtpfarrkirche St. Jakob 10:00 – 18:00 Uhr
Schlüsselfeld, St. Gallus 17:00 – 21:00 Uhr
Selb, Stadtkirche St. Andreas 14:00 – 19:00 Uhr
Stein, Martin-Luther-Kirche 14:00 – 18:00 Uhr
Traunstein, Auferstehungskirche 12:00 – 20:00 Uhr
Uttenreuth, Matthäuskirche 15:00 – 21:00 Uhr
Vohenstrauß, Evangelische Kirche 16:00 – 22:00 Uhr
Wilhermsdorf, Evangelische Kirche 11:00 – 20:00 Uhr
Winterhausen, St. Nikolauskirche 16:00 – 20:00 Uhr
Zeil am Main, Evangelische Kirche 10:00 – 20:00 Uhr

 

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