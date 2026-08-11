Der neue Podcast "Vitamin C" präsentiert Engagierte mit neuen Ideen. Es geht um coole Projekte aus Kirchengemeinden. Und wir geben Menschen eine Stimme, die sonst keine haben. Jeden Sonntag gibt's eine neue Folge!
Eranie Funderburk moderiert den neuen Podcast "Vitamin C" der evangelischen Funk-Agentur
Eine gesunde Tagesdosis Vitamin C braucht man zum Leben – aber der Seele tut ein anderes "C", nämlich das in "Christus", auch gut. Seit 35 Jahren sendet die evangelische Funk-Agentur (efa) bereits das christliche Magazin "Vitamin C" immer sonntags von 9 bis 10 Uhr auf der Frequenz 98.6 Charivari in Nürnberg. Seit wenigen Wochen gibt es die jeweils drei Radiobeiträge aus den Bereichen Trends, Kirche, Soziales, Kultur und Umwelt auch als Podcast, präsentiert von einer erfahrenen Radio-Powerfrau.
Schon in jungen Jahren fand Eranie Funderburk Halt in Worten und Geschichten aus der Bibel. Die Tochter einer deutschen Mutter und eines US-amerikanischen Vaters erlebte die frühe Kindheit und die erste Schulklasse noch in New Jersey, bevor es dann nach Deutschland ging und die heute 52-Jährige mehrfach mit ihrer Familie umzog, je nachdem, wo die US-Army ihren "Dad" hinbeorderte.
"Unser Alltag war durchaus von Religion geprägt", erinnert sich die in Nürnberg lebende Moderatorin, die im Hauptberuf bei Radio 8 in Ansbach "on air" ist. Den Großteil ihrer Jugend verbrachte sie in Ingolstadt, lernte bereits als Kind das Radio lieben und damit auch schnell die deutsche Sprache. "Das war meinen Eltern immer sehr wichtig", sagt sie. Einen amerikanisch-englischen Akzent sucht man bei ihr zumindest vergebens.
1992 unternahm Eranie Funderburk ihre ersten journalistischen Gehversuche beim Nürnberger N1, absolvierte in der Folge ihre Ausbildung und ist heute Rundfunkredakteurin. Die bayerisch-fränkische "Radio-Szene" ist überschaubar und familiär – so lernte sie auch bald efa-Redakteur Christoph Lefherz kennen, der auch Radioandachten wie den Podcast "Kurz&Gut – die tägliche Dosis Glauben & Kirche" im Privatradio verantwortet. Als dieser 2015 eine frische Stimme für das "Vitamin C"-Format suchte, erinnerte er sich an die Kollegin – und rannte mit der Idee, sie als Sprecherin für die ebenso unterhaltsamen wie hintergründigen Beiträge aus christlichem Blickwinkel zu verpflichten, offene Türen ein.
"Natürlich kann ich aus rein professionellem Blickwinkel heraus so ziemlich alles moderieren. Trotzdem gibt es eben Themen oder Formate, die einem besser liegen und die man mit einer persönlicheren Note an die Hörerin und den Hörer bringt."
Als ihr Vater 2019 an Krebs verstarb und sie gerade einen Beitrag über diese tückische Krankheit verarbeiten musste, sei ihr das noch einmal mehr bewusst geworden.
Die Texte erhält sie von der Redaktion, die sprachliche Ausgestaltung und letztlich die Produktion der Podcasts obliegt komplett ihr: Der Pater, der Lebensmittel rettet und dafür angeklagt wird, die "Corona"-Vesperkirche oder Tipps gegen Mobbing bei Schülern –
solche spannenden Reportagen laufen auch regulär im Radio. "Aber vielleicht hat man sie verpasst oder wohnt nicht im Empfangsgebiet. Deshalb machen wir daraus jetzt auch einen Podcast", ergänzt Hörfunkredakteurin Jasmin Kluge begeistert, die ebenso für die evangelische Funk-Agentur in Nürnberg arbeitet und gemeinsam mit Christoph Lefherz die Hintergründe ausarbeitet und die Themen vorbereitet.
"Mit dem Vitamin-C-Podcast geben wir allen die Chance, hochinteressante und überregionale kirchliche Themen zu hören, wann und wo sie wollen."
Es gebe eben Themen, die etwas mehr Sendezeit brauchen.