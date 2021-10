Smartphone: Wie geht "Digital Detox" und was ist "Doomscrolling"?

Wir wissen es alle: Wir sollten unser Smartphone auch gelegentlich aus der Hand legen. Wenn wir permanent am vibrierenden oder klingelnden Smartphone hängen, riskieren wir Dauerstress und soziale Isolation, erklärt etwa die Krankenkasse KKH. Die Folgen sind zum Beispiel Konzentrations- und Schlafstörungen, Kopf- und Rückenschmerzen, Herzleiden und psychische Erkrankungen.

Wie kann eine digitale Entgiftung - also "Digital Detox" aussehen?



"Das Gehirn braucht wiederkehrende Phasen, in denen es sich erholen kann", erklärt Jana Acker, KKH-Expertin für Psychologie und Stressreduktion. Es mache wenig Sinn, nur einmal am Wochenende ohne Smartphone durch den Wald zu wandern, um dann genauso weiterzumachen wie zuvor. Besser sei es, regelmäßig "analoge Zonen" zu schaffen. Sinnvoll seien daher mehrere kleine Auszeiten pro Tag, etwa "Offline-Mittagspausen" oder der Verzicht auf digitale Medien zwei Stunden vor dem Schlafengehen.



Wichtig sei auch, das reflexhafte Zücken des Smartphones besser zu kontrollieren. Zum Beispiel beim Warten auf Bus und Bahn, im Wartezimmer beim Arzt, am Küchentisch oder wenn die Begleitung auf die Toilette geht. Nicht alles müsse über das Smartphone erledigt werden. Zum morgendlichen Aufstehen gebe es Wecker, für die Uhrzeit unterwegs eine Armbanduhr, im Dunkeln eine Taschenlampe. Hilfreich seien auch Smartphone-freie Zonen wie berufliche Meetings, der Esstisch oder das Schlafzimmer.

Diese vier Maßnahmen helfen, das Smartphone massvoll einzusetzen: