Vom 15. bis 22. Oktober finden die 19. Steinkirchener Herbstkonzerte in Niederbayern statt. Countertenor Fritz Theodor Spengler singt zur Eröffnung am 15. Oktober (16.30 Uhr) in der Kirche St. Laurentius in Steinkirchen Lieder aus dem Bach-Schemelli-Gesangbuch. Des Weiteren stehen Orgelwerke sowie Bachs e-moll-Sonate auf dem Programm, teilte das evangelische Dekanat Passau am Donnerstag mit. Die Laurentiuskirche bei Ortenburg gilt als Urkirche des Wolfachtales, die mit Einführung der Reformation evangelisch wurde, und war Anlass für die Gründung der Konzertreihe Steinkirchener Herbstkonzerte im Jahr 2004.

Am 17. Oktober feiert der Markt Ortenburg "460 Jahre Reformation". In der Marktkirche beginnt deshalb um 19 Uhr ein Gottesdienst mit Orgelmusik, gespielt vom Passauer Dekanatskantor Ralf Albert Franz. Der 19. Oktober (19.30 Uhr) steht im Zeichen von Musik und Literatur: Autor Bernhard Setzwein liest zu Natur und Schöpfung in St. Laurentius Steinkirchen. Dort geben auch am 22. Oktober (16.30 Uhr) beim Abschlusskonzert der Regensburger Dekanatskantor Roman Emilius an der Orgel, der Passauer Kammerchor St. Matthäus sowie das Ensemble Vocabile ihr Können zum Besten, mit Werken von Hans Leo Haßler, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Am 17. Oktober 1563 wurde in der Marktkirche Ortenburg der erste evangelisch-lutherische Gottesdienst gefeiert, nachdem Graf Joachim sich der lutherischen Lehre angeschlossen und diese in seiner Grafschaft eingeführt hatte. Bis heute hat sich Ortenburg als evangelische Enklave im überwiegend katholischen Niederbayern behauptet und feiert alljährlich an diesem Tag ein eigenes Reformationsfest.