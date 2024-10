Der Bayreuther Universitätsprofessor Aldo Faisal wird Mitglied im Deutschen Ethikrat. Wie die Universität mitteilte, sei er vom Bundeskabinett in das Gremium berufen worden. Faisal lehrt und forscht im Fachbereich Digital Health an der Fakultät für Lebenswissenschaften mit Sitz in Kulmbach. Seine Schwerpunkte sind Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit.

Faisal sei 2022 von der Faculty of Engineering des Imperial College in London gekommen, wo er weiter eine Professur für KI und Neurowissenschaften hat, hieß es. Er sei auch Forschungsleiter des in London und Bayreuth arbeitenden Brain and Behaviour Lab, das an der Schnittstelle von maschinellem Lernen, Neurowissenschaften und Biomedizintechnik arbeite. In Kulmbach hat er das Live-in Lab zur digitalen, KI-gestützten Erforschung des menschlichen Verhaltens im täglichen Leben gegründet.

In seiner Arbeit kombiniere Faisal computerbasierte und naturwissenschaftliche Ansätze, um zu untersuchen, wie Menschen und Maschinen komplexes Verhalten erlernen und steuern können, teilte die Hochschule mit. Für Aufsehen hätten seine Versuche gesorgt, beim Klavierspielen einen KI-gesteuerten dritten robotischen Daumen zu nutzen und mit elf Fingern Klavier zu spielen.