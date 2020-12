Ausgangssperre an Weihnachten verbietet Christmetten in Bayern: So reagieren die Kirchen

Die bayerische Landeskirche sieht die Absage der Christmetten nach Beginn der Ausgangssperre um 21 Uhr an Heiligabend "als Teil einer großen Kraftanstrengung" gegen die Corona-Pandemie.

Evangelische Kirche akzeptiert Einschränkungen

Dass die Christmetten an Heiligabend dieses Jahr nicht wie üblich auch zu später Stunde stattfinden können, sei ein "schmerzlicher Eingriff", teilte der Landeskirchenrat am Dienstag in München mit. Es müssten nun aber "alle zusammenhelfen", um mit "wirksamen Mitteln" verantwortlich auf die Herausforderungen der Pandemie zu reagieren, heißt es in der Erklärung der evangelischen Kirche.

Gleichwohl wies der Landeskirchenrat darauf hin, dass viele Menschen fortan massive und schmerzliche Einschränkungen hinnehmen müssten und deshalb "gerade jetzt Stärkung und Hoffnungsbotschaften" bräuchten. Deswegen sei die Botschaft des Weihnachtsfestes so wichtig.

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm betonte, die Weihnachtsbotschaft werde auch in diesem Jahr unter Pandemie-Bedingungen "den Weg in unsere Herzen finden". Seit Wochen schon werde liebevoll daran gearbeitet, ob nun im Internet, im Fernsehen, zu Hause oder in Kirchen.

Zu den weiterhin möglichen Präsenzgottesdiensten in Kirchen sowie im Freien sagte Bedford-Strohm, der auch Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist: Diese seien zu verantworten "im Rahmen der staatlichen Vorgaben und mit einem erprobten Hygiene- und Schutzkonzept, das auch Anmeldungen am Heiligen Abend mit einschließt". Die Maßnahmen würden dafür sorgen, dass auch dieses besondere Weihnachten "für viele Menschen zur Kraftquelle in schwerer Zeit wird". Der Wille zur Virus-Eindämmung sei heuer Teil der Weihnachtsbotschaft.

Katholische Bischöfe fordern Ausnahmegenehmigung für Christmetten

Die katholischen Erzbischöfe und Bischöfe in Bayern fordern hingegen von der Staatsregierung für die Christmetten an Heiligabend eine Ausnahmegenehmigung von der Ausgangssperre ab 21 Uhr. In einer Stellungnahme vom Dienstag heißt es, den Bischöfen sei der Ernst der Lage voll bewusst. Gleichzeitig geht aus dem Statement der Bischöfe hervor, dass sie für die Kirchgänger eine Ausnahme von der Ausgangsbeschränkung an Heiligabend erbeten haben.

Die katholischen Bischöfe seien sich nach einer Telefonkonferenz am Dienstag einig, dass an Heiligabend so viele Gottesdienste wie möglich gefeiert werden sollen. Deshalb solle "diese schmerzhafte Entscheidung der Ausgangssperre an Heilig Abend eine einzige Ausnahme erfahren". Man habe das Gottesdienstangebot an Heiligabend bewusst erweitert, um so den Besucherandrang zu entzerren und das Infektionsrisiko deutlich zu senken.

Darüber hinaus weisen die Erzbischöfe von Bamberg sowie München und Freising und die Bischöfe von Passau, Regensburg, Augsburg, Würzburg und Eichstätt darauf hin, dass der Besuch der Christmette "mit der religiösen Stärkung erheblich zur seelischen Gesundheit und Stabilisierung der Menschen in dieser Krisenzeit" beitrage. die Christmette sei ursprünglich eine Mitternachtsmesse, die vielerorts spätabends gegen 22 oder 22.30 Uhr beginnt.

Ausgangssperre an Heiligabend

Das bayerische Kabinett hatte am Montag bekannt gegeben, dass die Ausgangssperre ab 21 Uhr auch für Kirchgänger gilt. Daher sollten die Gottesdienste an Heiligabend so geplant werden, dass die Menschen um 21 Uhr auch schon wieder zu Hause sind. Der Landtag will an diesem Dienstag nochmals über die verschärften Lockdown-Maßnahmen beraten. Dazu gehört unter anderem auch die bayernweit gültige nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr. Die schärferen Regeln sollen am Mittwoch (16. Dezember) in Kraft treten.

Größere Gottesdienste in Bayern abgesagt

Auch wurden in Bayern bereits größere Gottesdiensten abgesagt - nach den bereits bekannten Absagen des ökumenischen Gottesdienstes am Chinesischen Turm im Englischen Garten in München und im Nürnberger Club-Stadion - inzwischen auch die "Stille Nacht" im Sportstadion Baldham bei München.

Ab 17 Uhr wollten sich dort an Heiligabend mehr als 1.000 Menschen treffen. Diesen habe man "schweren Herzens" abgesagt. "Auch von kirchlicher Seite müssen wir dazu beitragen, dass die Kontakte reduziert und das Infektionsgeschehen unterbrochen wird", teilte die Gemeinde mit.

Ebenfalls nicht stattfinden wird der ökumenische Gottesdienst an Heiligabend im Aschaffenburger Schloss Johannisburg. Bis zu 540 Personen sollten dort nach den Planungen das evangelischen und katholischen Dekanats gemeinsam Gottesdienst feiern.

Auch über dem Gottesdienst auf dem Parkplatz vor der Würzburger Residenz stehen mittlerweile große Fragezeichen. Nachdem es vergangene Woche eine Debatte über das Hygienekonzept gab und die Zahl der Teilnehmer von einst 500 auf nun 400 begrenzt wurde, wollen die beiden Kirchen beraten, ob an den Plänen festgehalten wird.

Anmeldungen für Gottesdienste erforderlich

Weiter ist man schon in Neuburg an der Donau. Auf dem dortigen Karlsplatz sollten an Heiligabend drei ökumenische Christvespern mit jeweils rund 700 Gästen stattfinden. Auch im mittelfränkischen Schwabach wurden alle Freiluftgottesdienste an Heiligabend, Silvester und der ökumenische Neujahrsgottesdienst abgesagt. Stattdessen gebe es in der Stadtkirche nun Gottesdienste mit Anmeldung.

Auch das für Heiligabend geplante "Weihnachten im Goldmobil" - also Familiengottesdienste an verschiedenen Plätzen in der Stadt - werde nun nur indoor mit Anmeldung angeboten, teilte die Dekanin mit.