Die vorläufige Liederliste für das neue Evangelische Gesangbuch sorgt für Diskussionen. Mehrere evangelische Theolog:innen und kirchliche Influencer:innen kritisieren, dass darin auch Lieder von Autor:innen vertreten sind, deren öffentliche Positionen sie als diskriminierend oder nicht mit den Werten der evangelischen Kirche vereinbar ansehen.

Die Gesangbuchkommission weist nun darauf hin, dass die Liste ausdrücklich vorläufig sei und einzelne Lieder noch aus der Auswahl genommen werden könnten. In einer Stellungnahme gegenüber dem Sonntagsblatt betont die Kommission, dass die veröffentlichte Liederliste Teil eines mehrstufigen Auswahl-, Erprobungs- und Prüfungsverfahrens sei.

"Sie stellt keine Entscheidung über die endgültige Aufnahme einzelner Lieder dar", heißt es. Erst im nun folgenden Verfahrensschritt würden Entstehungs- und Wirkungskontexte einzelner Lieder sowie die Biografien und öffentlichen Positionierungen ihrer Urheber:innen vertieft geprüft.

Dabei würden die geäußerten Sorgen "sehr ernst genommen". Die Rückmeldungen flössen systematisch in das Verfahren ein. Nach Abschluss der ethischen Prüfung könnten Lieder bestätigt, eingeordnet oder auch wieder aus der vorläufigen Auswahl gestrichen werden.

Kritik an umstrittenen Autor:innen

Auslöser der Debatte ist ein gemeinsamer Instagram-Beitrag des evangelischen Contentnetzwerks Yeet. Darin äußern sich mehrere Theolog:innen und kirchliche Content-Creator kritisch zur vorläufigen Liederliste.

Kritisiert wird unter anderem, dass darin Lieder von Autor:innen vertreten sind, deren öffentliche Äußerungen oder theologischen Positionen als queerfeindlich, diskriminierend oder ausgrenzend bewertet werden. Genannt werden beispielsweise der katholische Theologe Johannes Hartl sowie Künstler:innen und Bands aus der internationalen Lobpreisszene.

Die Theologin Sarah Vecera stellt dabei weniger einzelne Lieder als den Auswahlprozess infrage. Entscheidend sei nicht nur, welches Lied als unproblematisch gelte, sondern auch, "wessen Verletzung in dieser Kirche überhaupt als Verletzung zählt". Sie kritisiert, dass Betroffene stärker in den Entscheidungsprozess hätten einbezogen werden müssen.

Auch Pastor Quinton Ceasar verweist auf die prägende Wirkung gemeinsamer Lieder. Was Gemeinden sängen, forme ihr theologisches Selbstverständnis. Deshalb sei die Auswahl keine bloße Geschmacksfrage, sondern berühre den Kern kirchlicher Glaubenspraxis.