Warum der Autor Thomas Brezina eine "Bibel in Reimen" geschrieben hat

Thomas Brezina: Die Bibel in Reimen

Große Geschichten,

von weisen Menschen

in hunderten Jahren geschrieben

sind in der Bibel für uns alle

bis heute erhalten geblieben.

Es sind Geschichten

die uns Mut, Kraft und Freude geben

für alles, was wir denken und tun

jeden Tag, das ganze Leben.

Weißt du nicht weiter

stehst du verwirrt auf dem Pfad

schau in die Bibel

dort findest du Trost und auch Rat.



Thomas Brezina erzählt in Reimen Geschichten aus dem alten und neuen Testament für Kinder und Erwachsene. Spielerisch legt er dabei die dahinter liegenden Botschaften frei. Theologen und Bibelexpertinnen haben ihn beim Entstehen dieses Buches beraten und begleitet.

