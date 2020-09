Bayern stockt Ermittlerteam gegen Kinderpornografie auf

Kinderbetreuung

Autor Evangelischer Pressedienst epd

In Bayern werden unterdurchschnittlich wenige Kinder unter drei Jahren in einer Kita oder von einer Tagesmutter betreut. Die Quote lag bei 28,5 Prozent, niedriger war sie nur noch in Bremen (28,4 Prozent) sowie in Nordrhein-Westfalen (28,2 Prozent), wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.