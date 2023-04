2003, im Jahr der Bibel, hat Jörg Müller, Förderlehrer an der Grundschule Krötenbruck, zum ersten Mal den Ostergarten aufgebaut. Danach gab es in den Jahren 2007 und 2018 nochmals Neuauflagen. Weil der Zuspruch der Bevölkerung und von Schulklassen bei den bisherigen Ostergärten so enorm gewesen sei, haben sich Jörg Müller und die Schulleitung dazu entschlossen, auch in diesem Jahr wieder einen Ostergarten zu veranstalten.

Die Zahl der bisherigen Anmeldungen geben dem Förderlehrer recht. "Bisher sind schon über 900 Anmeldungen bei uns eingegangen", erzählt Müller stolz.

Mit Handarbeit und ganz viel Enthusiasmus

In einem großen Raum in der Grundschule hat Jörg Müller mit viel Liebe und Zeit eine wunderbare biblische Welt geschaffen, in der die Kinder die einzelnen Stationen der Passionszeit miterleben können. In der Aula beginnt die Zeitreise: mit dem Einzug in Jerusalem.

Man öffnet den Vorhang und betritt den Abendmahlsaal, den Garten Gethsemane, sieht das Kreuz, daneben das Grab. Durch einen Tunnel gelangen die Besucher schließlich in den Ostergarten. "Mir war wichtig, dass wir Ostern nicht nur im Unterricht durchnehmen, sondern dass die Kinder auch mit allen Sinnen Ostern wahrnehmen können", so Müller.

Schulklassen, die den Ostergarten besuchen, seien immer wieder fasziniert von der Passionsgeschichte, die erzählt wird. Während zu Beginn der Führung, die Kinder noch unkonzentriert seien, werden sie im Verlauf der Geschichte immer gebannter. "Ich sitze den Kindern genau gegenüber, und wenn man in die Augen schaut, sieht man, wie ergriffen sie von dem Geschehen sind", stellt Jörg Müller fest.

Der Tod ist nicht das Ende

Wichtig für ihn war auch, als er den Garten konzipiert hat, dass man nicht nur in das Grab hinein geht, sondern durch das Grab hindurchgehen kann, sozusagen in die Auferstehung hinein. Das war auch die einhellige Meinung von Schülern einer Hofer Grundschule, die gerade den Ostergarten besucht haben.

Das Wichtigste für sie war, die Erfahrung zu machen, dass es nach der Kreuzigung weiterging, dass Jesus lebt. Und genau das ist für Liane Hagmann, Direktorin an der Krötenbrucker Grundschule, enorm wichtig. "Wir möchten den Glauben an Jesus, die Liebe Gottes weitergeben und die Hoffnung, dass es nach dem Tod kein Ende hat."

Hagmann hat bereits 2003 beim ersten Ostergarten mitgemacht, "damals noch als ganz normale Lehrerin", wie sie lachend verrät, und sie habe seinerzeit viele Pappmachee-Elemente des Ostergartens gefertigt. Wenn Müller und Hagmann das Projekt mit drei Wörtern zusammenfassen müssten, dann wäre das "Glaube, Liebe, Hoffnung". Man merkt den beiden an, dass es ihnen wichtig ist, Gottes Botschaft an die Kinder weiterzugeben. "Bei uns an der Schule sind christliche Werte noch stark spürbar", so die Rektorin.

Auch Schulklassen und Interessierte aus der Region kommen

Ein tolles Projekt, das sich auch schon weit über die Hofer Stadtgrenzen herumgesprochen hat. Auch aus benachbarten Landkreisen kommen bereits Schulklassen nach Krötenbruck. "Wer als Lehrer schon einmal dabei war, der kommt immer wieder", grinst Müller.

Wenn es seine Gesundheit zulasse, werde der diesjährige Ostergarten sicherlich nicht der letzte gewesen sein. Wer sich noch kurzfristig anmelden will für eine Führung, der hat noch bis Gründonnerstag Zeit. Aber schnell sollte man sein, denn viele Plätze sind nicht mehr frei. Egal ob Schulklassen, Jugendgruppen oder interessierte Erwachsene: Der Ostergarten hat für jeden etwas zu bieten. Interessierte können sich direkt an die Grundschule wenden.