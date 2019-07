Ein Probenwochenende beim Bayerischen Landesjugendposaunenchor

Weil die talentierten Musiker schnell die Anforderungen umsetzen, arbeiten auch berühmte Gastdozenten gerne mit dem Chor. So hätten schon der frühere Leiter des Windsbacher Knabenchores, Karl Friedrich Beringer, Thomas Clamor von der Sächsischen Bläserphilharmonie und Christian Sprenger, Professor für Posaune in Weimar, mit den jungen Leuten geübt, berichtet Dikhoff.

Seit in der Früh wird am Knappenberg geprobt, mit Pausen nur auf Zuruf. Doch die Stimmung ist trotzdem gut. Es könnte auch an dem Stück "Where Eagles Soar" liegen, ein sehr lyrisches, erhebendes Stück. Ratata-tam, ratata-tam blasen die Musiker. Es erinnert ein wenig an Hollywood-Filmmusik. "Das Stück wurde geschrieben, um das menschliche Potenzial zu entfalten, dass jeder seine Träume verwirklichen kann und sich wie ein Adler in die Lüfte erheben. Das hat so eine Euphorie", sagt Profi-Schlagzeuger Daniel Piccon, der den Posaunenchor bei dieser Aufführung unterstützt. Die vorantreibende Rhythmik beflügelt die jungen Leute sichtlich. Der Klang steht wie eine Wand im Raum.

Am Anfang ist Stress, dann macht es Freude

Dieses Gänsehaut-Feeling ist es auch, das Gerrit dazu gebracht hat, unbedingt in den Chor zu wollen. "Boah, der Chor ist einfach so gut", sagt er. Er spielte bereits im Landesposaunenchor in Niedersachen, als er sich in Bayern bewarb. Im zweiten Anlauf hat seine Aufnahme dann geklappt. Dass er auch ein exzellenter Sänger ist, kommt dem Bassposaunisten zugute. "Viele Professoren sind der Meinung, dass ein guter Sänger auch ein guter Posaunist ist." Atmung, Volumen und Gesangslinien seien die gleichen. Für Gerrit ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Im Oktober fängt er mit dem Posaunenstudium an.

Posaunist Phillip (25) aus Altensittenbach bei Hersbruck feilt derweilen an seinem "Adler-Solo". "Im ersten Moment bedeutet das zwar Stress, weil ich das gerade zum ersten Mal gespielt habe. Aber hauptsächlich macht es mir Freude, wenn es dann funktioniert und ich es in den gesamten Klangkörper reinarbeiten kann", sagt er. Phillip studiert bereits Posaune und hat es geschafft, während des Studiums eine feste Stelle im Orchester in Reutlingen zu ergattern. "Die guten Leute werden immer jünger. Damit ist es schwieriger, nach dem Studium noch von einem Orchester eingeladen zu werden."

Freundschaften fürs Leben

Inzwischen ist es Abend. Die Musiker sind froh über eine kurze Pause. Schon den ganzen Tag müssen sie ihre Gesichtsmuskulatur für das Blasen anspannen. "Das ist sowohl ansatzmäßig als auch von der Konzentration her manchmal der Wahnsinn", sagt Dikhoff. Kein Wunder sei es, dass am Abend ausgelassen gefeiert werde, sagt Dikhoff. Und manchmal entstehen dort auch Freundschaften fürs Leben. Selbst eine Ehe soll im Jugendposaunenchor schon geschlossen worden sein, "mit reichlich Musik zur Hochzeit".

Bis zum Sonntagabend müssen die Musiker die Konzentration aber erst mal aufrechterhalten. Denn auf Einladung des Dekanats Sulzbach-Rosenberg wird nicht nur zum 25-jährigen Bestehen des deutschen Dachverbands aller Posaunenchöre (EPID) ein Auftragsstück des Komponisten Jens Uhlenhoff, die "Suite über 25 Jahre", gespielt, sie erklang bereits beim Kirchentag in Dortmund. Sondern dem Landesjugendposaunenchor wird der Jubiläumsförderpreis im Wert von 7.000 Euro der Bücher-Diekmeyer-Stiftung überreicht. Sie setzt sich ebenfalls seit 25 Jahren für die Förderung der Kirchenmusik ein. "Der Preis hat uns natürlich besonders gefreut", sagt Dikhoff.