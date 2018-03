Immer weniger Vögel in Bayern

Angesichts des milden Winters sparten sich in diesem Jahr einige Zugvögel die Reise in den Süden: So beobachteten die Vogelzähler so viele Stare wie noch nie. Mit knapp 6.500 Exemplaren verfehlte der aktuelle "Vogel des Jahres" damit nur knapp die Top 20 der am häufigsten erblickten Vögel im Freistaat. Diese führt nach einem starken Einbruch im vergangenen Jahr nun wieder die Kohlmeise vor Haus- und Feldsperling an. Ihnen folgen Blaumeise und Amsel.