Jahresthema Demokratie bei der Evangelischen Jugend Landshut

Die nächste Aktion findet am 5.Oktober 2018 statt. Dann wird vor der Christuskirche in Landshut von 13-16 Uhr ein Wahllokal zur Landtagswahl aufgebaut. Wählen können dort alle, die jünger als 18 sind und schon mal sehen, wie so eine Wahl in echt abläuft. Unter allen, die mitmachen werden Spiele verlost, denn "Demokratie ist immer ein Gewinn", so der Einladungstext der Evangelischen Jugend Landshut.